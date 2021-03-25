Интернет-торговлю планируют развивать в Бресте

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Власти Бреста намерены сделать ставку на развитие интернет-торговли. Об этом сегодня заявил на заседании облисполкома председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

За январь - февраль темп роста розничного товарооборота в областном центре составил 94,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Немного (0,8%) недотянул Брест до уровня 2019-го и по итогам прошлого года. Хотя в целом за пятилетку динамика оказалась положительной - 114,8%.

"Точка роста - это интернет-торговля. Мы провели анализ: в розничной торговле она занимает меньше 2%, при том что количество торговых операций выросло в разы. Получается, что все торговые площадки - это Минск, Минский район и Гродно, и вся статистика товарооборота уходит в эти регионы. По Бресту 756 интернет-магазинов, из них только 94 платят налоги в городской бюджет. Все остальные - это ИП, которые выполняют посредническую функцию и работают на розницу других регионов. Поэтому мы решили собрать всех операторов, послушать, что им надо, и развивать этот сегмент. Это очень перспективно", - сказал Александр Рогачук.

Мэр также заявил о готовности городских властей предоставить операторам максимальные преференции в виде понижающих коэффициентов к налогам, площадок для хранения продукции и строительства складов.

На начало года в Брестской области насчитывалось почти 1,5 тыс. интернет-магазинов. Как отметил начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Валерий Мацкевич, отечественные производители этот сегмент используют недостаточно активно. При этом потребительский импорт по региону за прошлый год сократился почти на $33 млн, или на 6,6% по отношению к уровню 2019-го. Доля импортируемых в область товаров в общем объеме потребительского импорта республики составила 5,6%.

Брестская область входит в топ-3 по объему товарооборота в республике, отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. "Совершенно очевидно, что розничный товарооборот у нас уже фактически исчерпал свои возможности. Новые магазины открываться такими темпами, как раньше, уже не будут. Происходит трансформация торговли как таковой, и пандемия показала, что все уходит в электронный сегмент, интернет-торговлю, развиваются какие-то новые формы. Нужно быть в тренде и стараться идти в ногу со временем", - дополнил замминистра.-0-