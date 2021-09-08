Интервал движения поездов на двух линиях Минского метрополитена изменится 11 сентября

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервал движения электропоездов на Московской и Автозаводской линиях столичного метрополитена изменится 11 сентября в связи с Днем города, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

"В связи с культурно-массовыми мероприятиями в честь Дня города Минска движение электропоездов на Московской и Автозаводской линиях метрополитена 11 сентября будет организовано по графику субботнего дня с изменением интервала движения поездов до 5 минут с 06.00 до 24.00", - говорится в сообщении.

Станции столичного метрополитена будут открыты для пассажиров с 5.30 до 00.40. На "Немиге" в период с 20.00 11 сентября и до 00.40 12 сентября будут работать все кассы.

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. На всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, смарт-брелоков, смарт-колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.-0-