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04 апреля 2020, 20:23

Интервал в две минуты и тщательная уборка: Минский метрополитен о мерах защиты на предприятии

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Фото из архива
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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью предотвращения распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, в Минском метрополитене напомнили о мерах, которые осуществляют на предприятии для защиты сотрудников и пассажиров, сообщает БЕЛТА.

Санитарная уборка и дезинфекция вагонов метро проводятся регулярно во время каждого захода электропоездов в депо на техническое обслуживание или кратковременный отстой. При этом перед заходом в депо поезда проходят через моечный комплекс, где производится наружная мойка составов. По прибытии составов в депо внутреннюю санитарную уборку вагонов проводят как вручную, так и методом орошения дезинфицирующими средствами. Их используют для мытья полов, систематической обработки поручней, сидений, стекол, оконных проемов, дверей, стен, решеток вентканалов, рекламных планшетов, схем и табличек. Соответствующей обработке подвергается и кабина машиниста.

На станциях метрополитена моющими и дезинфицирующими средствами обрабатываются дверные ручки, кассовые зоны (окна, подоконники, тарелки для денег, стекла и так далее), поверхности турникетов, поручни и балюстрады эскалаторов, скамейки, поручни маршевых лестниц, кабины лифтов. То есть все места, которых касается или может коснуться пассажир.

Такого же рода уборка проводится на платформах, вестибюлях, парапетах, маршевых лестницах, переходах, служебно-производственных и санитарно-бытовых помещениях. Систематически поддерживают чистоту и на территориях, прилегающим к входам станций и пешеходным переходам. Основная уборка производится в ночное время, а текущая - в дневное и вечернее время.

В метрополитене также обращают внимание, что у билетных касс на полу красно-белыми линиями обозначены места, где рекомендовано находиться в момент, когда другой пассажир приобретает проездные документы у кассиров.

Для контроля уборочных и дезинфекционных мероприятий разработаны графики внезапных проверок должностными лицами метрополитена.

На информационных стендах станций для пассажиров, а также в уголках по охране труда - для работников метрополитена, размещены памятки по профилактике острых респираторных вирусных инфекций.

В достаточном объеме предприятие закупило дезинфицирующие средства для обработки рук пассажиров и работников метрополитена. На вестибюлях всех станций установили бесконтактные сенсорные дозаторы.

Для предотвращения скопления пассажиров в рабочие дни с 9 до 10 часов интервалы движения поездов на двух линиях метрополитена сокращены до двух минут.

В целом по предприятию отменили все массовые и спортивные мероприятия. Инструктажи по охране труда с работниками проводятся индивидуально. Ежедневно на предприятии контролируют здоровье сотрудников. В случаях выявления симптомов ОРВИ им настоятельно рекомендуют обращаться в учреждения здравоохранения.

Также в столичном метрополитене рассматривают и другие меры для более эффективного предотвращения распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом. Все действия в этом направлении на предприятии оперативно согласовывают с санитарно-эпидемиологическими структурами.-0-

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