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01 октября 2021, 16:40

Андрей Камко: для завершения озимого сева в срок в Шкловском районе задействованы все ресурсы

Завершить сев озимых в максимально короткие сроки - такую задачу ставят перед собой аграрии по всей стране. Для этих целей на местах мобилизованы все необходимые ресурсы: и техника, и люди. Не отстает в выполнении поставленных задач и Шкловский район, на территории которого засеяно уже около 70% зерновых. О ходе и особенностях посевной этого года в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Шкловского районного исполнительного комитета Андрей Камко.

- Андрей Леонидович, включиться в продуктивную работу по севу зерновых почти 2 недели не давала погода. Как сейчас обстоят дела на полях?

- Действительно, последние 10 дней погода была не на нашей стороне - лили дожди, поэтому темпы посевной были существенно снижены. Мы, конечно же, все равно выходили в поле: там, где земельные участки позволяют, вели все необходимые работы - пахали, готовили землю, пускали сеялки. Понимаем, это были не те объемы, которые необходимы. Сейчас техника массово вышла в поля, пахота и подготовка земли ведется круглосуточно. Однако это очень ювелирная работа: для того, чтобы сеять в темное время суток, за рулем должен сидеть очень опытный механизатор, потому что есть риск по неосторожности испортить технику. Основная масса работников, задействованных на севе озимых, трудится с раннего утра и до позднего вечера - с 6.00 до 22.00.

- Как продвинулись работы по севу на сегодня, что говорят цифры?

- Доведенное задание по пахоте мы выполнили в полном объеме, запахано 100% земель, или 17,8 тыс. га. Подготовка почвы у нас составляет на сегодня более 75%, повсеместно вносятся минеральные и органические удобрения. В районе засеяно уже около 70% от запланированных площадей, или около 12 тыс. га. Шкловский район находится в области на втором месте после Кировского, который опережает по выполнению задания по севу на несколько процентов из-за более выгодного расположения: соседи находятся южнее, и земли у них немного суше. Тем не менее объемы сева наращиваются ежедневно: сеем порядка 900 га в день и уже выходим на 1 тыс. га. Это позволит завершить необходимые работы уже в ближайшие дни. На сегодня в лидерах по озимому севу СП "Газовик-Сипаково" РУП "Могилевоблгаз", которое уже приблизилось к отметке 95% от задания. На втором месте ЗАО "АСБ-Агро Городец" (более 85%) и ЗАО "Нива" (более 70%). Среди крестьянско-фермерских хозяйств первым отсеялось КФХ "Диана".

- Какова структура зернового клина Шкловского района в процентном соотношении?

- Качественными семенами район обеспечен под полную потребность, в том числе элитными белорусского производства. В структуре озимых преобладает пшеница - 60% от зернового клина, остальную часть примерно в равных долях составляют ячмень, тритикале, рожь, а также зеленоукосная рожь, которая идет на корм животным.

- Хорошие семена и соблюдение всех технологических сроков озимого сева позволят повысить урожай будущего года?

- Выйти на уровень прошлого года - минимальная задача шкловских аграриев. Конечно же, мы хотим эти показатели улучшить и перевыполнить. Главное, чтобы не подвели погодные условия. Если не брать в расчет независящие от нас обстоятельства, для достижения хороших результатов у нас есть все необходимое - и люди, и техника. Тем более для завершения озимого сева в срок в Шкловском районе задействованы все ресурсы. Отдельное внимание уделено обновлению парка техники. Эта работа уже проводится: на испытаниях в сельскохозяйственных организациях района есть посевные агрегаты, новые кормоуборочные комбайны, закупаем тракторы.

- Сколько единиц техники ежедневно выходит на поля Шкловского района?

- Ежедневно задействовано примерно 55 единиц техники: 14 машин работает на пахоте, 17 - на подготовке пашни и 24 агрегата - на посевной. Еще 6 машин работает в ночную смену. Плюс привлекается техника других организаций.

- Перерыва между уборочной и посевной фактически не было: не успев дожать последний сноп, люди начинают активно сеять озимые. С каким настроением шкловские аграрии включились в эту работу?

- Люди настроены на то, чтобы закончить сев оперативно, в установленные сроки. Все понимают, что именно сейчас закладывается урожай нового года, и не возмущаются, что приходится работать на продленке или в ночную смену. Настроение у людей продуктивное. Тем более что задействованным на посевной руководители хозяйств предоставляют дополнительные бонусы в виде премий. Благодаря слаженной работе сегодня взяты хорошие темпы, которые позволят району выполнить поставленные задачи. Нам остается только одно - добросовестно и качественно выполнять свою работу, что мы сегодня и делаем.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

БЕЛТА.-0-

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сельское хозяйство Шклов
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