Образовательный фонтан к празднику с надеждой на отклик в сердцах белорусов

К праздникам принято дарить подарки. Необычный сюрприз ко Дню Независимости Беларуси решило сделать российское ПАО Сбербанк. О том, что это за подарок и как развивается сотрудничество Беларуси со Сбербанком, корреспондент БЕЛТА побеседовал со старшим вице-президентом, руководителем блока Sberbank International ПАО Сбербанк Тимуром Козинцевым.

- Беларусь 3 июля отмечает свой главный государственный праздник - День Независимости. К этой дате Сбербанк приготовил для белорусской столицы подарок. Что это и как родилась идея?

- Прежде всего я хочу поздравить всех жителей Беларуси с праздником. Это важный день для страны - нашего партнера по Союзному государству, который традиционно отмечается с большим, славянским размахом. Сама идея приурочить подарок группы Сбербанк именно к этому празднику родилась год назад - во время традиционного ежегодного визита нашего лидера Германа Грефа в Беларусь. Тогда на встрече с Президентом Александром Лукашенко была достигнута договоренность о том, что фонтан должен быть построен и торжественно открыт именно 3 июля 2020 года.

Известно, что Сбербанк активно инвестирует средства в образовательные программы, в развитие будущих поколений, и одним из ярких примеров реализации этих инициатив стала программа по открытию образовательных фонтанов. Эта технология уникальна и позволяет транслировать изображения с образовательной составляющей на водный экран с помощью лазера. Хочу подчеркнуть, наш фонтан в Минске - это первый подобный проект, реализованный Сбербанком за пределами России, и самый масштабный из всех ранее созданных: сооружение на воде впечатляет своими размерами - это около 1,5 тыс. кв.м и 224 струи. Уверен, что этот фонтан станет символом новых технологий в обустройстве городского пространства. Я надеюсь, что уже в скором времени наш подарок станет местом притяжения туристов и жителей страны.

- Это не первая гуманитарная акция Сбербанка в Беларуси. Почему банк считает необходимым их делать?

- Мы работаем в большой международной группе и хорошо осознаем нашу социальную ответственность перед странами, в которых присутствуем. Сбербанк тратит значительные средства на социальные проекты по созданию, поддержанию и развитию благоприятной, современной среды. В какой-то степени мы считаем это своей миссией.

2020 год стал определенным испытанием для всех нас - я имею в виду пандемию, с которой столкнулся мир. Мы, наверное, были одними из первых, кто осознал серьезность угрозы и оперативно предпринял все необходимые меры не только по закупке средств индивидуальной защиты, но и по беспрецедентному по скорости и масштабу переходу всего банка на удаленный режим работы с абсолютным сохранением стабильности и качества обслуживания клиентов. БПС-Сбербанк передал портативный аппарат ИВЛ, а также другое реанимационное оборудование для 6-й городской клинической больницы Минска. Дочерняя компания банка ЗАО "Сервис Деск" также оказала спонсорскую помощь различным учреждениям здравоохранения Минска и других городов. Если говорить об образовательной составляющей в работе Сбербанка, то помимо целого ряда крупных культурных мероприятий, которые мы поддержали в Беларуси, не могу не упомянуть, что с июня 2019 года фонд "Новая школа", учрежденный БПС-Сбербанком, реализует программу "Учитель для Беларуси", цель которой - дать детям из простых сельских школ и не только образование с учетом самых современных методов и новаций.

Считаю, что только так, через погружение в социальные вопросы, с полным пониманием того, что и для кого ты делаешь в стране, можно развивать международный бизнес. Надеюсь, что наша поддержка находит отклик в сердцах белорусов.

- Сбербанк активно сотрудничает с Беларусью. Какие совместные проекты сейчас реализуются? Каковы объемы их финансирования?

- Сбербанк - давний и надежный партнер Беларуси. Мы работаем на рынке уже более 10 лет и являемся крупнейшим иностранным инвестором в экономику республики с объемом инвестиций более $3 млрд. Беларусь была и остается для Сбербанка одним из важнейших рынков присутствия, и мы как акционеры в целом довольны теми результатами, которые демонстрирует наш дочерний банк БПС-Сбербанк. У нас неплохие для рынка показатели операционной эффективности с ROE 19% и CIR 45%. Банк растет, и если посмотреть динамику за три года, то кредитный портфель БПС-Сбербанка вырос на 53% и составил 3,2 млрд белорусских рублей. Мы также понимаем серьезную роль малого предпринимательства в современной экономике. Кредитный портфель сегмента малого и микробизнеса вырос за три года почти на 50%, а физлиц - на 83%. Сегодня 700 тыс. юридических и физических лиц являются активными клиентами нашего дочернего банка, при этом более 60% клиентов сегодня предпочитают активное использование именно мобильного банка.

Ни для кого не секрет, что сегодня Сбербанк является лидером технологических изменений. Поэтому наш БПС-Сбербанк активно использует технологии российского акционера, являясь своеобразным проводником и технологическим мостом обмена лучшим опытом между нашими странами. Отдельно хочу отметить, что в Беларуси серьезный собственный IТ-ландшафт, и в синергии с локальными IТ-специалистами наш дочерний банк активно "идет в цифру", предоставляя клиентам самые современные сервисы.

Уже сегодня более 50% наших продаж проходят в digital-формате, когда для получения услуги клиенту не нужно идти в отделение банка. Именно в таком формате мы видим будущее банковского сектора и дальнейшее развитие IТ. Второй важный вектор развития - построение экосистемы новых небанковских услуг и сервисов, в том числе путем партнерства с локальными игроками. В России достоинства экосистемы оценили уже миллионы людей, и мы считаем возможным масштабирование данного опыта на страны нашего присутствия, включая Беларусь, где, на наш взгляд, имеется высокий потенциал в первую очередь в сферах логистики, доставки еды и развлечений.

- Какие новые проекты сегодня предлагает БПС-Сбербанк?

- Я прежде всего хочу остановиться на тех изменениях, которые обычный клиент Сбербанка в Беларуси как физическое лицо или как предприниматель в мае - июне текущего года получил в пользование. Так, клиенты могут ощутить удобство сервиса денежных переводов в Россию по номеру телефона, причем весь процесс от отправки денег до их получения занимает менее минуты. Кроме того, клиент через приложение может в несколько кликов из любого удобного ему места самостоятельно открыть депозит или оформить страховку от коронавируса, которая покрывает широкий спектр рисков.

Помимо этого, новый функционал мы сформировали и для корпоративных клиентов. Это внедрение полноценной электронной цифровой подписи, онлайн-заказ бизнес-карты, перевод дохода на личную карту индивидуального предпринимателя, а также ряд других новшеств. Сейчас мы работаем по дизайну нового продукта уже в формате экосистемы и планируем в августе запустить пилот. Для нас крайне важно идти вперед, развиваться и инвестировать в будущее. Мы высоко ценим то доверие, которое белорусы оказывают Сбербанку в своей стране.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-