Инвентарь для расчистки парковочного места от снега можно взять в ЖЭУ - Мингорисполком

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвентарь для расчистки парковочного места от снега можно взять в ЖЭУ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"В столицу пришла настоящая зима, а вместе с ней и дополнительные хлопоты для автомобилистов. Чистить снег вокруг своих машин теперь необходимость.

За инвентарем можно обращаться в ЖЭУ. Там готовы предоставить всем желающим лопаты для расчистки парковочных мест", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, городские службы будут благодарны неравнодушным жителям, которые пожелают провести выходные с пользой и помочь коммунальщикам в уборке снега на придомовых территориях. "Инвентарь добровольцам также выдадут жилищные организации", - добавил он.-0-