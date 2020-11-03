Инвестиции, кадровый потенциал и экология: на "Гродненском диалоге-2020" обсудили вопросы экономики

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 20 предложений, касающихся как развития страны в целом, так и регионов в частности, были вынесены на обсуждение на диалоговой площадке в Гродно, посвященной сфере экономики. Об этом журналистам сообщила модератор площадки декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Марина Карпицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Со своими предложениями выступили и представители реального бизнеса, местных исполнительных органов, общественных организаций и объединений, а также ученые.

"Диалоговая площадка - это фундамент демократического государства, когда свои мнения могут высказать представители субъектов хозяйствования, политических партий, гражданской общественности. Сегодня в центре внимания - широкий круг вопросов, касающихся ключевых направлений социально-экономического развития страны и региона", - отметила Марина Карпицкая. Она подчеркнула, что среди наиболее интересных тем были предложения, касающиеся, например, совершенствования законодательной базы в сфере инвестиционной деятельности. Обсуждалась и роль свободной экономической зоны в продвижении возможностей и потенциала предприятий региона.

На диалог вынесены также темы цифровизации и модернизации экономики, вопросы более глубокого взаимодействия реального сектора с учреждениями образования. Еще одно важное направление - выстраивание синергии взаимодействия в цепочке "производитель-переработчик-продавец-покупатель".

В центре внимания оказались и вопросы, связанные с экологической безопасностью страны. Более эффективно предлагается использовать для нейтрализации рисков реального сектора экономики и механизмы страхования.

Обсуждалась во время диалога и тема развития кадрового и человеческого потенциала. Среди предложений - формирование республиканской автоматизированной базы потребностей кадров.

Возможностью представить свое мнение воспользовались и общественные организации. Например, представительница союза женщин выступила с предложением о совершенствовании налогового законодательства, расширении возможностей для самозанятых, прежде всего, женщин в декретном отпуске. В том числе предлагается упростить для такой категории граждан систему уплаты налогов.

Эффективность работы таких площадок высоко оценил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. "Такой подход позволит более оперативно доносить предложения граждан к органам госуправления, лучше понимать запросы людей в плане развития страны. К слову, мы, скорее всего, примем предложение сделать постоянно работающими диалоговые площадки, созданные на базе высших учебных заведений", - отметил он.

Во время диалоговой площадки Владимир Караник обозначил ключевые направления развития региона. Сейчас, по его словам, ставка делается на модернизацию, внедрение новых технологий, развитие производств, продукция которых наиболее востребована. Это касается, например, проекта модернизации "Гродно Азот", развития сферы деревообработки, переработки продукции сельского хозяйства. Также в центре внимания современные цифровые и энергоэффективные технологии.-0-