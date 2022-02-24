Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:27 Мицкевич: уверены, народ поддержит изменения и дополнения в Конституцию Общество
10:25 Наблюдатель из Гомеля: Конституционный референдум - настоящая история, которую пишет народ Беларуси Регионы
10:22 Новополочанин выращивал дома коноплю Происшествия
10:21 Инвестиции в основной капитал в Брестской области в 2021 году превысили Br3,7 млрд Регионы
10:20 Миссия СНГ: пока не выявлено никаких серьезных нарушений при наблюдении за референдумом Общество
10:16 Миссия СНГ: референдум имеет важное значение не только для Беларуси, но и для всего СНГ Общество
10:14 Республиканская акция МЧС "День безопасности. Внимание всем" стартует 1 марта Общество
10:09 Таможенники пресекли незаконный вывоз сахара и капусты из Беларуси Происшествия
10:04 В Беловежской пуще ежегодно обследуют места произрастания краснокнижных растений Регионы
10:02 Подлинники печатной графики Сальвадора Дали из частных коллекций представят во Дворце искусства Культура
09:56 Россия временно приостановила судоходство в Азовском море В мире
09:55 В Минске спасатели помогли первоклашке, у которой рука застряла в радиаторе отопления Происшествия
09:52 ЦИК назвал тройку лидеров среди регионов за два дня досрочного голосования Общество
09:52 Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Минск Общество
09:45 Лукашенко оперативно собирает совещание с военными Президент
09:40 Верховная рада утвердила ввод военного положения на всей территории Украины В мире
09:37 Беларусь и Татарстан намерены расширить сотрудничество в машиностроении и сельском хозяйстве Экономика
09:29 В дни мартовских праздников по БЖД будут курсировать более 40 дополнительных поездов Общество
09:23 Два человека погибли при пожарах в Гомельской области Происшествия
09:21 Минобороны РФ: военная инфраструктура авиабаз Украины выведена из строя, средства ПВО подавлены В мире
09:12 Карпенко встретится с главой Миссии наблюдателей от СНГ Общество
09:07 "Белавиа" отменила рейсы в Стамбул, Тель-Авив и Сочи Общество
09:02 Росавиация до 2 марта приостановила работу 12 аэропортов на юге России В мире
09:00 "Счастливые жильцы "Стокгольма" получили ключи. Внутри их ждал сюрприз!" Общество
08:58 Семь медалей международной олимпиады завоевали учащиеся витебской гимназии Регионы
08:50 ОБСЕ готовит спецзаседание Постоянного совета В мире
08:47 Биржи Москвы и Санкт-Петербурга приостановили работу В мире
08:45 В Оршанском районе столкнулись две легковушки, погиб водитель Происшествия
08:37 Аэропорты России сообщают об отмене десятков рейсов в южном направлении В мире
08:25 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
24 февраля 2022, 10:21

Инвестиции в основной капитал в Брестской области в 2021 году превысили Br3,7 млрд

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области отмечается устойчивая тенденция роста инвестиций в основной капитал, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

За прошлый год в регионе в основной капитал направлено более Br3,7 млрд. Это 105,4% к аналогичному периоду 2020 года и первое место в республике. "Тенденция роста инвестиций в активную часть основных средств уже приобрела устойчивый характер. Если в 2016 году направлялось чуть более четверти объема инвестиций в основной капитал (26,6%), то в 2021-м - уже более 40%", - сказал Дмитрий Городецкий.

Росту инвестиций способствовала реализация крупнейшего проекта по строительству пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС. Выполнялись и другие. Среди них модернизация производства твердых сыров в филиале ОАО "Савушкин продукт" в Барановичах, организация производства мебели ИООО "Анрэкс", строительство сельскохозяйственного комплекса по выращиванию грибниц "БТВ-Агро", комплекс по производству пластмассовых изделий на фабрике игрушек "Полесье", внедрение процесса производства чугунных отливок повышенной точности на барановичском филиале "Атланта".

Достаточно напряженное задание и на этот год - темп роста инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 103,8%. Планируется привлечь до Br4,3 млрд, из которых более 40% должно быть направлено на модернизацию реального сектора экономики. Запланировано выполнить 132 инвестиционных проекта общей стоимостью более Br3,6 млрд.

На заседании рассматриваются итоги социально-экономического развития Брестской области в 2021 году и задачи на текущий год. В заседании принимают участие председатель КГК Василий Герасимов и помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область инвестиции
Новости рубрики Регионы
Во время голосования Наблюдатель из Гомеля: Конституционный референдум - настоящая история, которую пишет народ Беларуси
Фото национального парка "Беловежская пуща" В Беловежской пуще ежегодно обследуют места произрастания краснокнижных растений
Андрей Шадрин со своим педагогом Светланой Матросовой Семь медалей международной олимпиады завоевали учащиеся витебской гимназии
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска
Фото из архива В Брестской области энергетики установят на опоры ЛЭП почти сотню платформ для гнезд аистов
В День защитников Отечества воины-интернационалисты досрочно проголосовали в Круглом
Главное
Лукашенко оперативно собирает совещание с военными
Путин проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе
Головченко направится в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета
"Счастливые жильцы "Стокгольма" получили ключи. Внутри их ждал сюрприз!"
Топ-новости
Картина дня: День защитников Отечества, "Референдум. В теме" и 4-миллионный трактор BELARUS
С Первым о главном. Лукашенко встретится с известными белорусскими журналистами
Миссия СНГ: пока не выявлено никаких серьезных нарушений при наблюдении за референдумом
В Беларуси усовершенствована работа с кадрами в госорганах
В дни мартовских праздников по БЖД будут курсировать более 40 дополнительных поездов
Наблюдатель из Гомеля: Конституционный референдум - настоящая история, которую пишет народ Беларуси
Республиканская акция МЧС "День безопасности. Внимание всем" стартует 1 марта
Пресс-конференция о развитии ядерной медицины в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
"Белавиа" отменила рейсы в Стамбул, Тель-Авив и Сочи
"Он для себя не видел другого пути". Мама Димы Нирваны о выборе профессии сыном
МТС "прокачал" 4G-интернет по всей Беларуси
Откуда на самом деле очереди на границе? Рассказывает глава Государственного таможенного комитета
СК: людям внушали, что они избегут наказания за противоправные действия летом 2020 года
Карпович: мы не уникальны в том, что вносим изменения в Конституцию
Пиневич: количество заболевших COVID-19 снижается во всех регионах Беларуси
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.