Инвестиционный потенциал района представят на международном форуме в Волковыске

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске сегодня пройдет белорусско-польский экономический форум "Шаг навстречу", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики, торговли и услуг Волковысского райисполкома.

Участниками мероприятия станут в том числе представители бизнес-кругов Подляского воеводства Польши. Сейчас 15 крупных бизнесменов из различных сфер находятся с визитом в Беларуси.

"Во время форума запланировано подписание соглашения между Ассоциацией польского бизнеса в Беларуси и Советом по развитию предпринимательства при Волковысском райисполкоме. Состоится пленарное заседание, на котором участники познакомятся с инвестиционным потенциалом района. Запланирован и выезд на возможные объекты: готовы предложить потенциальным инвесторам как земельные участки, так и неиспользуемые здания коммунальной и иной собственности", - отметили в управлении экономики, торговли и услуг Волковысского райисполкома. Перспективы для взаимовыгодного сотрудничества есть в производстве, транспорте и сфере услуг. Инвесторам обеспечат консультативную помощь и содействие.

Белорусско-польский экономический форум для Волковыска становится традиционным. Сейчас продолжаются переговоры, обмен информацией с несколькими участниками прошлогоднего мероприятия. Например, прорабатывается вопрос создания на территории района предприятия в сфере деревообработки с польским капиталом.

Накануне потенциальные проекты представители польских бизнес-кругов обсудили с руководством Гродненского облисполкома.-0-