Инвестиционный потенциал СЭЗ "Брест" представят на выставке в Дубае

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционный потенциал свободной экономической зоны "Брест" представят на всемирной выставке в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Презентация состоится 24 января во время дней Брестской области на "ЭКСПО-2020". СЭЗ впервые будет представлена на форуме отдельным павильоном на площадке национальной экспозиции. В составе делегации - предприятия-резиденты свободной экономической зоны: СП "Санта Бремор" ООО, группа компаний "СТиМ", ОАО "Бархим". В рамках мероприятия пройдут переговоры в формате B2B и G2B, планируется подписание новых контрактов с бизнес-партнерами.

"Наша главная цель - презентовать возможности первой в Беларуси свободной экономической зоны, рассказать о предприятиях, которые уже работают на ее территории и пользуются всеми преференциями. Рассчитываем завязать новые контакты, которые перерастут во взаимовыгодное сотрудничество. Например, "Санта Бремор" уже работает на арабском рынке, в торговых сетях представлена ее продукция. Предварительно, все три предприятия имеют намерение подписать новые контракты на выставке", - рассказал заместитель главы администрации СЭЗ "Брест" Александр Кривецкий.

За прошлый год инвестиции в основной капитал по предприятиям СЭЗ составили Br145 млн, прямые иностранные инвестиции на чистой основе - $43 млн. Резиденты свободной экономической зоны обеспечивают пятую часть всего объема промышленного производства Брестской области - в прошлом году выпущено продукции в фактических ценах на Br3,15 млрд (темп роста 126,4%). За пределы страны поставлено товаров на $936 млн (темп роста - 123,9%). Удельный вес СЭЗ в общем объеме экспорта Брестской области составил 29% при положительном сальдо внешней торговли в $289 млн.

На 1 января на территории свободной экономической зоны "Брест" действовали 72 резидента, в том числе 42 - с иностранным капиталом. В 2021 году были зарегистрированы три новых резидента, дополнительно создано 700 рабочих мест. Сейчас на предприятиях СЭЗ трудятся 21,5 тыс. человек.-0-