Инвестор из Германии рассматривает возможность строительства под Гродно контейнерного терминала

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Гродно посетили сопредседатель Белорусско-Германского Совета делового сотрудничества Феликс Циммерманн и владелец логистической компании MOSOLF Gruppe доктор Ерг Мозольф. Цель визита - изучение логистического потенциала региона и индустриальных площадок свободной экономической зоны для реализации проекта по строительству контейнерного терминала, сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ "Гродноинвест".

В деловой встрече приняли участие руководство Гродненского облисполкома и СЭЗ "Гродноинвест", а также представители Барановичского отделения БЖД.

"Среди преимуществ Гродненской области - наличие как широкой, так и узкой железнодорожной колеи. Это позволяет логистическим компаниям осуществлять быструю и эффективную доставку товаров из Азии в Европу и обратно. Готова оказать содействие в реализации инвестпроекта и Белорусская железная дорога. В частности, на железнодорожной станции Брузги имеются необходимые технологии и мощности для осуществления планов инвестора", - отметили в администрации СЭЗ "Гродноинвест".

Во время визита представители делегации ознакомились с транспортной и инженерной инфраструктурой, изучили преференции СЭЗ "Гродноинвест", посетили инвестиционные площадки.

В свободной экономической зоне есть опыт успешной реализации проектов с немецким капиталом. Это резиденты ИООО "Белабеддинг" и OOO "ХАВЕР ВУ металлотканый завод", инвесторами которых выступили известные компании Fey & Co и Haver & Boecker OHG. Суммарно из Германии с учетом иностранных кредитных линий в реализацию проектов на территории СЭЗ "Гродноинвест" привлечено свыше $280 млн или четверть от общего объема.-0-

Фото СЭЗ "Гродноинвест"