Инвестор из Новой Зеландии создаст туристический комплекс в Городокском районе

19 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Инвестор из Новой Зеландии создаст многофункциональный туристический комплекс в Городокском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, которое обеспечивает информационно-консультационное сопровождение бизнеса клиента.

Проект предполагается реализовать примерно за 2 года, предварительный объем инвестиций оценивается в $2 млн. В планах инвестора создать на одной площадке в городском поселке Езерище несколько объектов индустрии гостеприимства, различных по функциональному назначению, но объединенных общей концепцией. Здесь предполагается организовать производство виски из хлебной зерновой культуры киноа (как вариант рассматривается выпуск пива также из киноа), в том числе для развития экспорта. Туристы смогут вживую понаблюдать за процессом приготовления, после чего приобрести в качестве сувенира напиток из дубовой бочки. Одно из зданий будет реконструировано под гостиницу эконом-класса с небольшим номерным фондом. Рядом появятся площадка для путешественников, предпочитающих передвигаться на автокемперах, а также зона барбекю. Еще одно строение модернизируют под дом рыбака. Одновременно прорабатываются варианты расширения туристической инфраструктуры за счет близлежащих построек.

Для реализации проекта бизнесмен приобрел комплекс зданий и сооружений общей площадью свыше 3 тыс. кв.м, центральным строением которого является двухэтажный особняк бывшего райкома КПБ 1957 года постройки. Преображение территории площадью более 1,1 га в объекте туристической инфраструктуры планируется начать именно с этого здания, которое будет реконструировано под административно-офисный центр, а также стилизовано под старинный дом с национальным колоритом. При выборе места для вложения капитала новозеландский инвестор обратил внимание на архитектурные детали здания. В последующем при более пристальном изучении местности в пользу недвижимости сыграли также близость крупного и богатого рыбой озера Езерище и в целом удачное логистическое расположение населенного пункта на международной автомагистрали Санкт-Петербург - Одесса недалеко от госграницы, рассказали в агентстве.

Особое внимание инвестор намерен уделить эстетическому оформлению зданий и прилегающих пространств, что будет использоваться при продвижении объекта в социальных сетях и других маркетинговых активностях. Для раскрытия туристического потенциала места планируется наладить сотрудничество с наиболее востребованными сервисами онлайн-бронирования отелей и краткосрочной аренды жилья (booking.com, airbnb). Это должно привлечь туристов в Городокский район и повысить его привлекательность для путешественников и ценителей здорового образа жизни.

Для успешной реализации проекта инвестор принял решение разместить свой основной бизнес по производству крупы киноа в Городокском районе. Центральный офис компании будет базироваться в административно-офисном здании на территории туристического комплекса, рассказали в агентстве.На данном этапе экспериментальные посадки новой для Беларуси псевдозлаковой культуры киноа ведутся в Могилевской области. С 2022 года планируется приступить к ее промышленному производству, стартовав с площади в 500 га и постепенно расширяя посевы до 2-3 тыс. га. В том числе за счет земель в Городокском районе, где новозеландский инвестор создает производственно-логистический комплекс по переработке киноа на базе выкупленного недавно двухэтажного здания площадью более 2 тыс. кв.м в районном центре. До конца года планируется реконструировать и модернизировать недвижимость под размещение технологического оборудования для сушки и обработки зерна киноа. В перспективе на площадке в Городке разместятся логистический комплекс, центр исследований и разработок (R&D-центр), подразделение маркетинга и складское хозяйство компании.

Конечным продуктом производственной деятельности будет крупа киноа для пищевой промышленности, а также сопутствующая продукция переработки, в том числе корма для сельскохозяйственных животных, экологичные топливные пеллеты из сушеной биомассы. Перспективными рынками сбыта рассматриваются помимо Беларуси также Россия, страны ЕС, Китай и ряд других направлений.-0-