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27 августа 2021, 17:48

Инвестор на площадях брестского "Цветотрона" создал мебельное производство

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ИООО "Анрекс" приобрело у ОАО "Цветотрон" производственные и административно-бытовые площади и наладило там выпуск мебели. В открытии нового производственно-складского комплекса сегодня принял участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие, выпускающее корпусную мебель, уже почти 25 лет резидент свободной экономической зоны "Брест". В январе 2020 года компания приобрела у "Цветотрона" помещения площадью 41 тыс. кв.м и поэтапно их реконструирует под производственно-складской комплекс. В проект планируется инвестировать около Br60 млн и создать 500 рабочих мест. Первый пусковой комплекс уже сдан, в октябре намечен ввод в эксплуатацию второго и третьего.

"Город избавился от нереспектабельных корпусов бывшего завода, а получил здание с красивым архитектурным решением. Открытие нового производства - высокий вклад в развитие экономики Бреста. Предприятие приобрело неиспользуемое здание, в короткие сроки вложило достаточно внушительную сумму в ремонт и оснащение, запустило производство", - сказал Юрий Шулейко.

"В 2016 году был принят указ, позволивший расширить территорию нашей СЭЗ. Туда в основном вошли предприятия, у которых есть свободные площади. Около 136 тыс. кв.м уже задействовано. Ряд компаний свободной экономической зоны воспользовались площадками, например, на электроламповом, ковровом заводах и Брестском электромеханическом заводе", - рассказал глава администрации СЭЗ "Брест" Федор Колончук. Он добавил, что за пять лет на неиспользуемых площадях бывших промышленных гигантов расположились около 80 предприятий.

В СЭЗ "Брест" сейчас насчитывается 74 резидента. В основном они размещаются в областном центре и Брестском районе. Есть также предприятия в Барановичах, Пинске, Кобрине и Ивацевичах.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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