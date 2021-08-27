Инвестор на площадях брестского "Цветотрона" создал мебельное производство

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ИООО "Анрекс" приобрело у ОАО "Цветотрон" производственные и административно-бытовые площади и наладило там выпуск мебели. В открытии нового производственно-складского комплекса сегодня принял участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.
Предприятие, выпускающее корпусную мебель, уже почти 25 лет резидент свободной экономической зоны "Брест". В январе 2020 года компания приобрела у "Цветотрона" помещения площадью 41 тыс. кв.м и поэтапно их реконструирует под производственно-складской комплекс. В проект планируется инвестировать около Br60 млн и создать 500 рабочих мест. Первый пусковой комплекс уже сдан, в октябре намечен ввод в эксплуатацию второго и третьего.
"Город избавился от нереспектабельных корпусов бывшего завода, а получил здание с красивым архитектурным решением. Открытие нового производства - высокий вклад в развитие экономики Бреста. Предприятие приобрело неиспользуемое здание, в короткие сроки вложило достаточно внушительную сумму в ремонт и оснащение, запустило производство", - сказал Юрий Шулейко.
"В 2016 году был принят указ, позволивший расширить территорию нашей СЭЗ. Туда в основном вошли предприятия, у которых есть свободные площади. Около 136 тыс. кв.м уже задействовано. Ряд компаний свободной экономической зоны воспользовались площадками, например, на электроламповом, ковровом заводах и Брестском электромеханическом заводе", - рассказал глава администрации СЭЗ "Брест" Федор Колончук. Он добавил, что за пять лет на неиспользуемых площадях бывших промышленных гигантов расположились около 80 предприятий.
Предприятие, выпускающее корпусную мебель, уже почти 25 лет резидент свободной экономической зоны "Брест". В январе 2020 года компания приобрела у "Цветотрона" помещения площадью 41 тыс. кв.м и поэтапно их реконструирует под производственно-складской комплекс. В проект планируется инвестировать около Br60 млн и создать 500 рабочих мест. Первый пусковой комплекс уже сдан, в октябре намечен ввод в эксплуатацию второго и третьего.
"Город избавился от нереспектабельных корпусов бывшего завода, а получил здание с красивым архитектурным решением. Открытие нового производства - высокий вклад в развитие экономики Бреста. Предприятие приобрело неиспользуемое здание, в короткие сроки вложило достаточно внушительную сумму в ремонт и оснащение, запустило производство", - сказал Юрий Шулейко.
"В 2016 году был принят указ, позволивший расширить территорию нашей СЭЗ. Туда в основном вошли предприятия, у которых есть свободные площади. Около 136 тыс. кв.м уже задействовано. Ряд компаний свободной экономической зоны воспользовались площадками, например, на электроламповом, ковровом заводах и Брестском электромеханическом заводе", - рассказал глава администрации СЭЗ "Брест" Федор Колончук. Он добавил, что за пять лет на неиспользуемых площадях бывших промышленных гигантов расположились около 80 предприятий.
В СЭЗ "Брест" сейчас насчитывается 74 резидента. В основном они размещаются в областном центре и Брестском районе. Есть также предприятия в Барановичах, Пинске, Кобрине и Ивацевичах.-0-
Фото Вадима Якубёнка