Инвестор построит под Гродно логистический контейнерный терминал

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ООО "ЗападТрансГраница" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" с проектом, который предусматривает строительство контейнерного терминала. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации свободной экономической зоны.

Терминал будет специализироваться на перегрузке контейнеров с широкой на узкую железнодорожную колею. Оборудование терминала позволит организовать хранение контейнеров (порожних и с грузами) как под открытым небом, так и внутри складских помещений, а также их перегрузку на автомобильный транспорт. Доля услуг, оказываемых на экспорт, планируется на уровне 70%.

Логистический комплекс будет включать железнодорожные пути, складской корпус, контейнерную площадку, административное здание, автомобильную дорогу и проезды, инженерные сооружения и коммуникации для обеспечения производственного процесса.

"Компания "ЗападТрансГраница" стала четвертым резидентом СЭЗ "Гродноинвест" в сфере логистики, зарегистрированным в 2018 году. Ранее резидентами стали ООО "СИГИКОП Логистическая компания - Гродно", ООО "ОТ Логистик Бел", СОАО "Виларис". Все они участники проекта по созданию мультимодального центра логистики на границе Европейского и Евразийского экономического союзов.-0-