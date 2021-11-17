Инвестор приобрел комплекс имущества "Экзон-Глюкозы"

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Компания из Могилевской области выкупила комплекс имущества РУПП "Экзон-Глюкоза", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Дрогичинского райисполкома Наталья Абрамович.

Инвестора для покупки имущества дрогичинского предприятия подыскивали несколько лет. "Экзон-Глюкоза" занимает 42 га. В распоряжение покупателя перейдет производство на 14 га, в том числе это цеха по производству крахмала, патоки, сухих кормов. "Предприятие нерентабельное, не выдерживает конкуренцию. С ноября 2017 года оно находилось в санации. Совместно с концерном "Белгоспищепром" был разработан план мероприятий. К сожалению, он не принес результатов. Искали инвестора, чтобы сохранить рабочие места и производство", - отметила Наталья Абрамович.

Инвестор пообещал сохранить профиль производства. Он планирует реконструировать приобретенный комплекс зданий и сооружений, а также модернизировать производство. Численность работников - около 150 человек - тоже будет сохранена. Теперь предприятие станет филиалом ООО "Сельхозинвест" "Дрогичинский крахмальный завод".

"Экзон-Глюкоза" продолжает работу, производит патоку и поставляет ее заказчикам. Только заключен договор купли-продажи. Когда будет подписан акт приема-передачи, все имущество перейдет новому владельцу, - пояснила зампредседателя Дрогичинского райисполкома. - Незавершенные объекты, которые не использовались, остались пока в собственности "Экзон-Глюкозы" и в дальнейшем будут продаваться".-0-