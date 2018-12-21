Инвестор в Витебске реконструирует бывшее заводское общежитие под жилой дом

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Бывшее общежитие ОАО "Вистан" в Витебске продано сегодня более чем за Br156 тыс. по результатам аукциона, организованного комитетом "Витебскоблимущество", передает корреспондент БЕЛТА.

В состав лота включено неиспользуемое двухэтажное здание послевоенной застройки общей площадью около 1,5 тыс. кв.м с подвалом, внутридворовой площадкой, а также право аренды участка земли более 0,2 га в центральной исторической части города Задвинье. Объект впервые выставлялся на торги, а единственный претендент согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%.

По словам представителя компании-покупателя Геннадия Агафонова, здание планируется реконструировать и модернизировать под жилой дом. В последующем квартиры будут реализовываться на вторичном рынке недвижимости. Деньги от продажи строения поступят в республиканский бюджет, а за право аренды (около Br56 тыс.) - в казну Витебска.

Как отметил начальник управления по распоряжению госимуществом комитета "Витебскоблимущество" Павел Лукьянов, в текущем году сумма вырученных от реализации недвижимости средств составила свыше Br2,7 млн и более чем в 1,5 раза превысила результат за 2017 год. Всего с начала года продано 95 объектов (в 2017-м - 80), из которых около трети - неиспользуемые здания социальной инфраструктуры (бывшие школы, детсады, библиотеки, клубы) в сельской местности. В текущем году сохранился спрос на уровне 2017 года на пустующие сооружения, пригодные для использования под жилье. Всего на таких аукционах (за одну базовую величину (Br24,5) с условием реконструкции под жилье для физлиц) продано 6 объектов. Однако нередки случаи, когда участники торгов приобретают здания для реконструкции под жилые помещения, не дожидаясь максимальных скидок на заинтересовавшие их лоты.-0-