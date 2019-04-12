Инвесторам предлагают купить комплекс "Заславский замок" за базовую величину

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконсервированные капитальные строения (гостиничный комплекс "Заславский замок") выставлены на открытый аукцион с начальной ценой, равной одной базовой величине (Br25,5), сообщили БЕЛТА в Минском областном центре инвестиций и приватизации.

Торги пройдут 16 мая. Объект расположен в Заславле по улице Гонолес, 2А. В его состав входят водонапорная башня, здание котельной, трансформаторная подстанция, гостиничный комплекс с подвалом и мансардным этажом, административное и другие здания. Земля будет предоставлена в аренду сроком на 30 лет без взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Продавцом выступает Заславский городской исполнительный комитет. Объект будет продан при соблюдении инвестором некоторых условий, в том числе по возмещению расходов на проведение торгов, оценки имущества и изготовление ведомостей технических характеристик, формирование участка. Кроме того, в течение 2 месяцев с даты заключения договора купли-продажи покупатель обязан заключить с Минским облисполкомом инвестиционный договор. Завершить строительство комплекса нужно до конца 2024 года.

"Заславский замок", который начали возводить еще в 1990-х годах, ранее неоднократно выставлялся на аукцион, но без результата.-0-