Инвесторов для разработки месторождения кварцевых песков ищут в Столинском районе

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе ведется поиск инвесторов для разработки месторождения кварцевых (стекольных) песков "Городное" и строительства горно-обогатительного комбината, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Название месторождение получило от одноименной деревни, в трех километрах от которой оно было выявлено почти полвека назад. Это одно из самых больших по объему и лучших по качеству месторождений кварцевого песка в Европе. В частности, представлено две залежи - Западная и Восточная. Первая уже разведана. Запасы сырья для стекольного и попутно формовочного производства там составляют более 15 млн т. Срок службы карьера - не менее 70 лет при годовой производительности в 270 тыс. т.

Согласно проведенным анализам и испытаниям большая часть песков месторождения "Городное" пригодна для производства бутылок, стеклопрофилита, стеклоблоков, стекловолокна для электротехники, хозяйственной посуды, полубелой тары, оконного стекла, облицовочной плитки. После очистки полезного ископаемого от различных примесей возможно производство светотехнического и сигнального стекла, изделий для электронной техники. Часть песков можно использовать для изготовления форм при производстве крупного, среднего и мелкого стального и чугунного литья, а также для футеровки различных ковшей.

"Учитывая отсутствие на территории района предприятий, которые используют в производстве стекольные пески, ведется поиск инвесторов для разработки месторождения и строительства горно-обогатительного комбината. В целях привлечения инвестиций указом месторождение включено в перечень объектов, предлагаемых для передачи в концессию. Минприроды разработало соответствующую конкурсную документацию для последующего заключения с инвестором концессионного договора", - отметили в райисполкоме.

Тема перспектив месторождения "Городное" была поднята во время акции "Ваш вопрос Президенту", которая проходила накануне Большого разговора. Помимо прочего, читатель БЕЛТА интересовался в целом планами социально-экономического развития Столинского района, возможностями для трудоустройства молодежи. Как пояснили в райисполкоме, за последние три года в районе создано 49 новых микро- и малых организаций. За счет создания новых предприятий и производств трудоустроены 438 человек (при задании 315). Экспорт товаров за это время вырос в 3,5 раза.

В прошлом году на вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий и производств трудоустроены 139 человек (при задании 120). В текущем году в Столинском районе планируется создать на новых предприятиях и производствах не менее 100 рабочих мест и открыть 13 микро- малых организаций.-0-