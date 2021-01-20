Инвестпрограмма Минска на 2021 год на 20% "дешевле", чем на 2020-й

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы финансирования инвестпрограммы Минска на 2021 год меньше, чем на 2020-й, из-за сокращения числа проектируемых объектов. Все, что запланировано к вводу, будет завершено. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева на пресс-конференции "Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления" в пресс-центре БЕЛТА.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных инвестпрограммой на текущий год, составляет Br853,1 млн, из которых планируется привлечь Br200 млн кредитных ресурсов банков для строительства третьей линии метро, Br78,6 млн будет направлено на погашение процентов и основного долга по ранее выданным кредитам. "Таким образом, на капитальное строительство в 2021 году остается Br574,5 млн, что на 20% меньше, чем в прошлом году", - сказала Ирина Гонтарева.

Финансирование сокращено в основном за счет того, что закладывается меньше проектируемых объектов. Акцент сделан на вводимых объектах и высокой степени готовности, чтобы не "плодить" долгострои.

Наиболее финансируемые сферы - транспорт (30%), здравоохранение (20%), образование (16%), инженерно-транспортная инфраструктура к районам жилой застройки (17%), благоустройство (12%).

В сфере здравоохранения планируется ввести новое здание 9-й детской поликлиники на 290 посещений в смену, детскую поликлинику в микрорайоне Сухарево на 480 посещений в смену, амбулаторию в ЖК "Лазурит", корпуса Минского городского клинического онкодиспансера (осталась закупка оборудования) после реконструкции, здание детской инфекционной клинической больницы (4-я очередь), центр хирургии, трансплантологии и гематологии по ул.Семашко. Продолжится строительство ряда переходящих объектов со сроками ввода в 2022 году.

"На проектирование и возведение 37 объектов образования за счет бюджета города планируются инвестиции в Br120 млн, которые будут направлены на строительство учреждений дошкольного и среднего образования в составе экспериментального комплекса "Минск-Мир", в районах жилых застроек Масюковщина, Лощица-9, Лебяжий, а также на реконструкцию 9 межшкольных стадионов. Их планируется ввести в эксплуатацию в этом году", - перечислила Ирина Гонтарева. Она уточнила: такие стадионы (футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для занятий другими игровыми видами спорта, трибуны, площадки для возможной установки мобильных раздевалок) появятся в каждом районе столицы. Также в этом году должны быть введены в эксплуатацию пять школ: №23 по генплану в границах пр.Дзержинского - пр.Любимова, в микрорайоне Лошица-9, в составе детского технопарка в квартале "Магистр", после реконструкции гимназии №25 по ул.Седова и здания по ул.Тикоцкого, 57 (в целях размещения в нем кадетского училища).

Из финансируемых по инвестпрограмме 14 дошкольных учреждений в этом году введены будут два - в квартале №19 ЖК "Минск-Мир" и детский сад №28 по генплану в микрорайоне Масюковщина-5. Также будет введен Центр творчества детей и молодежи "Ранак".

Будет возводиться инженерно-транспортная инфраструктура для бассейна международного стандарта по ул.Кальварийской и Национального футбольного стадиона пр.Партизанскому. Завершается строительство теннисных кортов по ул.Жудро.-0-

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