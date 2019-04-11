Инвестсоглашения на сумму около Br28 млн заключены на форуме деловых контактов "Брест-2019"

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционные соглашения на общую сумму около Br28 млн заключены сегодня во время IV Международного форума-выставки деловых контактв "Брест-2019". Проекты предусматривают создание около 200 новых рабочих мест, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Председатель Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов

Заместитель начальника управления проектных работ ОАО "Полесьежилстрой" Александр Кузьмук и архитектор ОАО "Полесьежилстрой" Джонатан Карпицкий у выставочного макета проекта застройки городской улицы

Свои подписи под документами поставили заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец и руководители компаний, которые намерены инвестировать в экономику региона. В частности, в Пинске с участием российского капитала планируется реализовать проект "Организация производства геосинтетических материалов" на сумму более Br3 млн. Предполагается создание 80 рабочих мест. Подписано соглашение о строительстве в Барановичах корпуса по выращиванию грибов. Намечено вложить свыше Br12 млн инвестиций из Великобритании, организовать 80 рабочих мест. Также достигнуты договоренности о создании в Бресте IT-кластера. В этот проект планируется инвестировать более Br12 млн (польский капитал), ориентировочно, будет создано 40 рабочих мест.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец и директор ООО "Эполь Софт" Валерий Цилиндь во время подписания Соглашения об инвестировании по проекту "Создание IT-кластера в городе Бресте"

"Предприятие "Эполь Софт" инвестирует в свои производственные площадки в Бресте. IT-кластер будет находиться на проспекте Республики. Задача - привлечь туда наши IT-фирмы", - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он добавил, что представленные на форуме-выставке предприятия областного центра вызывают интерес у зарубежных посетителей. "Показываем гостям все свои возможности. Тысячелетие города - возможность привлечь дополнительное внимание инвесторов к Бресту. В прошлом году мы получили около $12 млн прямых иностранных инвестиций. Есть все основания для увеличения объемов в 2019-м", - подчеркнул мэр.

Директор ОАО "Малоритский консервноовощносушильный комбинат" Юрий Витрюк и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Ли Чжию во время посещения международной форум-выставки деловых контактов "Брест-2019"

В целом в Брестской области в текущем году реализуют 28 инвестиционных договоров на общую сумму около $150 млн. "Если брать прошлый год, то свыше $92 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе поступило в регион. По сравнению с 2017-м по объемам вложений мы приросли почти на 8%", - резюмировал председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.-0-

Фото Вадима Якубёнка