Инвестсоглашения на сумму около Br28 млн заключены на форуме деловых контактов "Брест-2019"

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционные соглашения на общую сумму около Br28 млн заключены сегодня во время IV Международного форума-выставки деловых контактв "Брест-2019". Проекты предусматривают создание около 200 новых рабочих мест, передает корреспондент БЕЛТА.
Свои подписи под документами поставили заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец и руководители компаний, которые намерены инвестировать в экономику региона. В частности, в Пинске с участием российского капитала планируется реализовать проект "Организация производства геосинтетических материалов" на сумму более Br3 млн. Предполагается создание 80 рабочих мест. Подписано соглашение о строительстве в Барановичах корпуса по выращиванию грибов. Намечено вложить свыше Br12 млн инвестиций из Великобритании, организовать 80 рабочих мест. Также достигнуты договоренности о создании в Бресте IT-кластера. В этот проект планируется инвестировать более Br12 млн (польский капитал), ориентировочно, будет создано 40 рабочих мест.
"Предприятие "Эполь Софт" инвестирует в свои производственные площадки в Бресте. IT-кластер будет находиться на проспекте Республики. Задача - привлечь туда наши IT-фирмы", - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он добавил, что представленные на форуме-выставке предприятия областного центра вызывают интерес у зарубежных посетителей. "Показываем гостям все свои возможности. Тысячелетие города - возможность привлечь дополнительное внимание инвесторов к Бресту. В прошлом году мы получили около $12 млн прямых иностранных инвестиций. Есть все основания для увеличения объемов в 2019-м", - подчеркнул мэр.
В целом в Брестской области в текущем году реализуют 28 инвестиционных договоров на общую сумму около $150 млн. "Если брать прошлый год, то свыше $92 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе поступило в регион. По сравнению с 2017-м по объемам вложений мы приросли почти на 8%", - резюмировал председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.-0-
Фото Вадима Якубёнка
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3922 BYN
|2.381 BYN
|2.386 BYN
|USD
|2.1233 BYN
|2.112 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.278 BYN
|3.278 BYN
|3.285 BYN