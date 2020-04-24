Инженерная разведывательная машина "Жук" пополнила экспозицию мемориала на Буйничском поле

24 апреля, Буйничи /Корр. БЕЛТА/. Инженерная разведывательная машина "Жук" пополнила экспозицию под открытым небом на Буйничском поле в Могилевской районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идея дополнить экспозицию в Буйничах принадлежала командованию 188-й гвардейской инженерной бригады и представителям Могилевского областного отделения союза офицеров инженерных войск, - рассказал командир бригады гвардии полковник Валерий Журавлев. - Это предложение поддержал Могилевский горисполком. И в преддверии 75-летия Великой Победы было решено установить машину. Такие военные машины состояли на вооружении многие десятилетия. Их производство начали еще в 1980 году, и до 2014 года они служили в вооруженных силах. Основная задача ИРМ - разведка местности и водных преград".

Длина машины - более 8 м. Она могла вместить до шести человек. Работал "Жук" как на суше, так и в воде. Главная его особенность - возможность обнаружить установку минных полей, состояние водных преград, не выходя из машины. Внутри размещалось сложное инженерное оборудование: эхолоты, осциллографы, перископы и радиоволной широкозахватный миноискатель. При обнаружении мины в грунте машина автоматически останавливалась на расстоянии в несколько метров. После этого в работу вступал расчет. ИРМ "Жук" считалась достаточно быстрой: на земле развивала скорость до 70 км/ч, а на воде - до 12 км/ч.

"Такой подарок символичен и важен, - отметил председатель Могилевского областного отделения союза офицеров инженерных войск Сергей Нос. - Эта своеобразная связь поколений: так мы отдаем дань памяти погибшим солдатам во время Великой Отечественной войны. И в то же время показываем, что наша мирная жизнь под надежной защитой современной белорусской армии".

Мемориальный комплекс "Буйничское поле" - историко-культурная ценность Беларуси с 2002 года. Центр мемориала - каплица с маятником Фуко внутри, под ней находится склеп с прахом погибших воинов времен Великой Отечественной войны. Здесь же разместилась военная техника разных времен: орудия, танки и машины. Неподалеку от каплицы - озеро Слез и храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Сохранился противотанковый ров.

Как рассказал научный сотрудник Музея истории Могилева Петр Хованский, в 1941 году во время обороны Могилева вблизи деревни Буйничи шли ожесточенные бои. Тогда танковый бой приняли 388-й стрелковый полк под командованием полковника Семена Кутепова и народные ополченцы фабрики искусственного волокна. Они отбили восемь атак противника и уничтожили 39 танков вермахта. На следующий день после боя писатель Константин Симонов и фотограф Павел Трошкин приехали на еще дымящееся поле. Снимки с поля боя были опубликованы в "Известиях", благодаря им весь мир узнал о героической обороне Могилева. Прах знаменитого советского писателя и публициста в 1979 году развеяли над Буйничским полем, а позже установили памятный знак, посвященный Константину Симонову.-0-

Фото Олега Фойницкого