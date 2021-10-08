ИП из Минска уплатил в бюджет более Br10 тыс. после проверки онлайн-сообщения в КГК

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля продолжает изучать сообщения, поступающие на онлайн-панель обратной связи "Скажи НЕТ зарплате в конверте", действующей на сайте контрольного ведомства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

По отдельным сообщениям уже приняты меры. В частности, работники УДФР КГК по Минской области и городу Минску рассмотрели информацию в отношении столичного индивидуального предпринимателя о том, что тот выплачивает зарплаты в конверте. Указанные факты подтвердились.

По результатам проведенных проверочных мероприятий предприниматель уплатил обязательные отчисления в Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты, а также подоходный налог на общую сумму более Br10 тыс.

Отработка поступивших на онлайн-панель сообщений продолжается. Комитет госконтроля проинформирует о результатах их рассмотрения.-0-