ИП за I квартал внесли в бюджет Могилевской области более Br15 млн

28 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За январь - март текущего года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Могилевской области более Br15 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по региону.

Удельный вес таких поступлений в бюджете области 5%.

Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения - более Br8 млн, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц - почти Br3 млн.

Поступления по подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности составили более Br2 млн, налогу на добавленную стоимость - почти Br2 млн, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси - более Br1 млн.-0-