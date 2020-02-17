Иракские инвесторы заинтересованы в строительстве торговых центров и жилья в Гомеле

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Иракские инвесторы заинтересованы в строительстве коммерческой недвижимости и жилья в Гомеле. Речь об этом шла на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья и почетного консула Беларуси в городе Эрбиле Фуада Хамада, передает корреспондент БЕЛТА.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА Фуад Хамад отметил, что иракские инвесторы готовы делиться опытом строительства крупных торгово-развлекательных центров, частных и многоэтажных жилых комплексов. Выбрав подходящие земельные участки, инвесторы смогут сделать более конкретные предложения. "Предпочтительнее участки, где одновременно можно строить и жилье, и торгово-развлекательные центры", - сказал консул. По его словам, иракские компании рассматривают возможность развивать бизнес в Беларуси.

Геннадий Соловей рассказал о потенциале Гомельской области, пригласил поучаствовать в Гомельском экономическом форуме в мае этого года. "Выгодное географическое положение региона - область граничит с Россией и Украиной - делает его особенно привлекательным для инвестора. В том числе для реализации крупных строительных проектов", - подчеркнул председатель облисполкома.

Обсудили стороны и возможные площадки под застройку для иракских инвесторов в областном центре. Изучить предложения гости смогли с выездом на место.

"Результаты встречи нас удовлетворили. Видим желание местных властей привлечь иностранные инвестиции. Уверен, что стороны найдут точки соприкосновения по проектам строительства коммерческой недвижимости и жилья", - подытожил Фуад Хамад.

Внешнеторговый оборот предприятий Гомельской области с Ираком по итогам 2019 года оценивается в $20,6 млн (темп роста к 2018-му - почти 182%) и представлен экспортом изделий из черных металлов БМЗ, лесо- и пиломатериалов, изделий из древесины.-0-