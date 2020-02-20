Ирина Китурко: Университет – территория опережающего развития

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы отмечает 80-летний юбилей. В феврале 1940 года учительский институт в Гродно стал первым высшим учебным заведением на территории воссоединенной Беларуси, а сегодня Купаловский университет — крупнейший в стране из тех, что находятся регионах: на 15 факультетах здесь обучается около 12 тысяч студентов.

В канун юбилея в беседе с корреспондентом БЕЛТА ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко рассказала о роли вуза в жизни региона, а также о стремлении университета быть не просто в авангарде, а даже опережать события и задавать тенденции образования завтрашнего дня.