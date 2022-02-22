22 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председатель областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко дал старт досрочному голосованию в Могилевской области. На избирательный участок для голосования №57, расположенный в старейшей в Могилеве средней школе №1, он пришел первым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Призываю всех жителей Могилевщины прийти и сделать свой выбор, - отметил Анатолий Исаченко. - Ведь мы голосуем сегодня не только за обновленную Конституцию, мы выбираем будущее нашей страны для наших детей и внуков. Причем будущее на десятилетия вперед. Конечно, мы должны сделать так, чтобы наша страна была сильной, независимой и процветающей".

Губернатор также подчеркнул, что очень хорошо, когда организовано досрочное голосование: человек может отдать свой голос в любой удобный для него день, однако в определенное для этого время. "Конечно, можно прийти на избирательный участок и в основной день для голосования, - сказал он. - Человек должен сам сделать свой выбор исходя из своих жизненных потребностей. Возможно, кто-то работает в воскресенье или субботу, у некоторых скользящий график. Тем не менее, приглашаю всех определиться, прийти на участки и проголосовать заранее".

Отдельные слова благодарности Анатолий Исаченко выразил избирательным комиссиям, которые начали работу задолго до начала досрочного голосования. Им надо было подготовить участки, продумать и организовать там все наилучшим образом, сверить списки, решить ряд других актуальных вопросов. "Если мы, как избиратели, можем выбрать один из дней, когда решим прийти и проголосовать, то они должны всегда находиться здесь - это их работа", - подчеркнул губернатор.

На избирательном участке для голосования №57 зарегистрировано более 1,3 тыс. избирателей, среди которых 11 - впервые голосующие. Для молодых людей подготовлены памятные подарки, чтобы подчеркнуть торжественность момента - это их первый выбор и первое участие в важном политическом событии. Участок находится на первом этаже и оборудован всем необходимым. Так, здесь приняты противоковидные меры, предусмотрена безбарьерная среда - в том числе и отдельная кабинка для голосования людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих есть макеты и лупа.

В Могилевской области образовано 707 участков для голосования, в том числе 149 - в Могилеве. Их столько же, сколько и участковых комиссий. Для досрочного голосования открыто 675 участков. В состав участковых комиссий вошли порядка 7,5 тыс. человек, всего же в комиссиях всех уровней, участковых и территориальных, около 8 тыс. человек. Аккредитовано около 6 тыс. наблюдателей. Списочная численность голосующих в регионе - около 793 тыс.

Досрочное голосование на референдуме по Конституции стартовало в Беларуси 22 февраля и будет проходить до 26 числа включительно. Заблаговременно могут отдать свой голос избиратели, которые не смогут это сделать в день проведения референдума 27 февраля. Участки для досрочного голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно "за" или "против".-0-

Фото Олега Фойницкого