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21 января 2022, 18:38

Исаченко: Год исторической памяти станет важным этапом в сохранении белорусской идентичности

Анатолий Исаченко во время ознакомления с выставкой
Анатолий Исаченко во время ознакомления с выставкой
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21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Год исторической памяти станет важным этапом в сохранении белорусской идентичности. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время торжественной церемонии открытия в областном музее им. П.В.Масленикова выставочных проектов, посвященных Году исторической памяти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент обозначил Год исторической памяти центральной темой 2022 года, - сказал председатель облисполкома. - Это важный посыл для осмысления себя единым народом, изучения своих корней, наследия и сохранения нашей героической истории. Мы не можем предсказать ход событий, но в наших силах сохранить белорусскую идентичность в Год исторической памяти. В последнее время некоторые начали по-другому говорить о Великой Отечественной войне, пытаясь исказить историю и украсть у нас Победу. Наша задача - сделать все, чтобы сохранить память о трагических событиях тех лет. Неслучайно в проекте Конституции этому уделено особое внимание. Есть целая глава, целый раздел, посвященный исторической памяти народа. Кроме того, вышел ряд законодательных актов о геноциде".

По словам губернатора, основой всех мероприятий в 2022 году станет сохранение исторической памяти белорусского государства, которое имеет богатую многовековую историю. "Уверен, если люди не помнят своего прошлого, не знают своей истории и не гордятся ей, нет будущего ни у народа, ни у государства, - подчеркнул он. - Сегодня мы должны доносить эти постулаты нашим детям".

В серии музейных проектов, приуроченных к Году исторической памяти, Анатолий Исаченко уделил особое внимание экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Это выставка, на которой представлены макеты деревень, сожженных вместе с мирными жителями на территории Могилевской области. Работы выполнены учреждениями образования и культуры региона во время акции "Трагедия сожженных деревень", инициированной Могилевской областной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов.

Анатолий Исаченко (слева) во время ознакомления с выставкой
Анатолий Исаченко (слева) во время ознакомления с выставкой

"Макеты сожженных деревень, которые создавались нашими детьми вместе с ветеранами, дорогого стоят, - отметил Анатолий Исаченко. - Дети делали их своими руками, общались с теми, кто хранит память о произошедшем, поднимали архивные документы. Они восстанавливали по крупицам прошлое этих населенных пунктов и вспоминали судьбы их жителей, воссоздавая героическое прошлое народа. Все мы должны помнить, что происходило в годы военного лихолетья".

По словам председателя Могилевской областной организации ветеранов Анатолия Глаза, идея создания макетов сожженных деревень родилась из понимания, что историческую память подрастающему поколению должны передать люди старшего поколения. Целью было не только создание самих макетов, но и вовлечение детей в поисковую и исследовательскую работу. Ведь чтобы создать макет, нужно было найти карты, узнать, как выглядела деревня и что там происходило.

"Это не первый подобный проект: мы провели конкурсы видеофильмов и сочинений "75 мирных лет в истории моей семьи", - сказал Анатолий Глаз. - Нынешние правнуки победителей подняли всю семейную родословную, написали изумительные произведения. В ближайших планах - инициировать создание книги трудовой славы, на страницах которой будут отражены сведения о лучших людях со времен образования районов. Их имена должны сохраниться в памяти потомков, чтобы служить им ярким примером".

На представленных в экспозиции макетах отразилась трагическая судьба деревни Дубинка Могилевского района, сожженной немецко-фашистскими захватчиками 18 февраля 1943 года. Огнем уничтожены 72 двора и 186 мирных жителей. "Работа над созданием макета велась около месяца, - рассказал учитель истории и обществоведения Вендорожского детского сада - средней школы Геннадий Воробьев. - Этот процесс объединил учащихся, педагогов и местных жителей. Работа была трудоемкой. Мы подробно изучили план деревни, обращались к источникам в интернете, архивным материалам. Создание макета мотивировало детей к изучению истории, такая деятельность способствует сохранению памяти о войне в сердцах подрастающего поколения".-0-

Анатолий Исаченко во время ознакомления с выставкой
Анатолий Исаченко во время ознакомления с выставкой

Фото Олега Фойницкого

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Исаченко Могилев проект
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