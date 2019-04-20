Исаченко и Евсеев высадили липовую аллею на мемориале "Дальва"

20 апреля, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая приняли участие в высадке липовой аллеи на мемориальном комплексе "Дальва" в Логойском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Присутствующие возложили цветы к центральной скульптуре мемориального комплекса, а затем были посажены деревья на прилегающей к мемориалу территории. В "Дальве" появились 44 липы - именно столько человек были сожжены здесь во время Великой Отечественной войны.

"Мы трудились месяц, субботники проходили по разным районам. Занимаемся озеленением городов, микрорайонов, сел, чтобы страна была красивая, уютная, зеленая и чистая. В этом году мы больше внимания стараемся уделить мемориалам, местам захоронения погибших воинов. Сегодня в субботнике принимают участие более 300 тыс. человек, планируем заработать Br900 тыс. Средства будут направлены на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету и на мемориалы, памятники, восстановление мест, где похоронены наши деды и прадеды, погибшие на войне", - отметил Анатолий Исаченко.

Завершилось благоустройство установкой таблички, сообщающей о том, что аллея высажена в память о жертвах нацизма в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Дальва" - мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс в память о жителях одноименной деревни, сожженной фашистами 19 июня 1944 года. Комплекс повторяет планировку бывшей деревни. Объект начал строиться в 1972 году на общественных началах на средства, собранные от концертной деятельности творческих коллективов Белтелерадиокомпании, а также полученные от военнослужащих и пожертвованные общественными организациями. Инициатором работы выступил единственный житель деревни Николай Гирилович: он посвятил жизнь увековечению памяти односельчан-земляков.-0-