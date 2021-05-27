Исаченко: Оршанскому району нужен филиал вуза для закрепления молодежи на местных предприятиях

27 мая, Оршанский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Для обеспечения предприятий Оршанского района специалистами востребованных в регионе профессий и для закрепления молодежи необходимо создать в райцентре филиал вуза. Об этом заявил на выездном заседании Витебского облисполкома руководитель района Игорь Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Промышленные предприятия Оршанщины сейчас испытывают дефицит кадров. Около 80% выпускников района поступают в высшие учебные заведения, и большая часть из них не возвращается, стараясь остаться там, где они получали образование. В Орше необходимо создать для начала хотя бы филиал вуза, где под заказ предприятий обучались бы их будущие работники. Сегодня в районе востребованы профессии авиаремонтного, станкоинструментального, строительного профиля и логисты. Все они могут найти работу на перспективных предприятиях в районе. Это соответствующие заводы и организации, а также строящийся транспортно-логистический центр "Бремино групп", где будут нужны специалисты высокого уровня", - подчеркнул глава Оршанского района.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев поддержал идею и во время выездного заседания озвучил намерение представить Министерству образования концепцию филиала вуза в Орше с необходимыми специальностями, обоснованием создания, планами на трудоустройство выпускников. Также глава области подчеркнул: для закрепления в регионе молодых кадров необходимо заблаговременно позаботиться о строительстве жилья и современной инфраструктуре. "В Оршанский район по разработанной программе развития ежегодно должны прибывать около 60 молодых специалистов, а этого не происходит. Предприятия должны быть заинтересованы в кадровом пополнении. И для этого надо привлекать их к целевому обучению выпускников. Надо брать будущего специалиста со школьной скамьи, направлять, вести, обучать для себя, чтобы он знал специфику производства, обеспечить работой - вот тогда он останется на предприятии, где и он всех знает, а главное, знают его самого и его способности. Плотнее работайте с целевым набором", - акцентировал внимание Николай Шерстнев.-0-