Исаченко: приемы граждан позволяют оценить авторитет местной власти

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан и прямые телефонные линии позволяют делать выводы об авторитете местной власти. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на заседании облисполкома по вопросу реализации требований Директивы №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Приемы граждан и прямые телефонные линии - это не просто форма работы с населением, а источник информации о проблемах в отдельных населенных пунктах и на отдельных предприятиях. Анализ полученных сведений дает возможность делать выводы о реальном авторитете местных руководителей и о том, какие проблемы нужно решать в регионе в первую очередь. Излагаемые основной частью людей жалобы и предложения имеют рациональное зерно, решение их вопросов должно вплетаться в планы и программы. Вникая в обращения граждан, следует в первую очередь думать о том, как решать системные проблемы", - считает Анатолий Исаченко.

По его мнению, представители органов местной власти должны не ждать, пока люди придут к ним со своей проблемой, а сами идти к народу. "Внимательно изучив проблемы того или иного населенного пункта, нужно предлагать варианты решения вопросов, говорить, что будет сделано, чтобы большинство вопросов были сняты. Также необходимо выезжать и рассказывать, чем планируется заняться в первую очередь - дорогами, электричеством, канализацией, очистными сооружениями. Данная практика будет иметь результат", - подчеркнул он.

В то же время не надо обещать невозможного, есть бюджет, есть финансирование - все просчитывается. Поэтому нужно решать проблемы в порядке очередности.

"Основные цели местного управления - это законность, социальная справедливость, защита прав и законных интересов граждан. Директива №2 предписывает не допускать формализма, волокиты и бюрократизма, внимательно слушать людей и помогать им в решении проблем. В Послании белорусскому народу и парламенту Президент Беларуси Александр Лукашенко четко обозначил подход к этому вопросу: конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение каждый день. Так что все обещания, даваемые местной властью населению, должны быть исполнены", - заключил губернатор.-0-