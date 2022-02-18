Исаченко: пришла пора постоять за независимость и суверенитет, и этот путь надо пройти каждому

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пришла пора постоять за нашу независимость и суверенитет, и этот путь надо пройти каждому. Такое мнение во время встречи с активом Могилева высказал председатель областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совсем скоро нас ожидает важное политическое событие - проведение республиканского референдума, - сказал губернатор. - 27 февраля будет определяться судьба страны, причем на десятилетия. Пришла пора постоять за нашу независимость и суверенитет, и этот путь надо пройти. Причем пройти не только Президенту, но и каждому белорусу, чтобы оставить нашим детям сильное, независимое и процветающее государство".

Анатолий Исаченко подчеркнул: основа социальной политики страны - сильная социально ориентированная экономика, которая не сможет работать без стабильного государства. В основе этой стабильности находится Конституция - документ, который сохраняет суверенитет и дает право каждому человеку на самоопределение.

"Сегодняшние условия заставляют нас быть еще более мобильными, чтобы выстраивать долгосрочные механизмы сохранения мира в нашей стране, формировать новые точки роста в экономике, а не только адаптироваться к происходящим изменениям, - продолжил губернатор. - Для этого мы подошли к важнейшему периоду нашей современной истории - обновлению политической системы, новому уровню взаимодействия государства и общества".

Кроме того, председатель облисполкома обратил внимание, что диалог с общественностью идет очень активно. Так, проведенное в регионе в начале января этого года социологическое исследование показало, что более 80% респондентов решили принять участие в референдуме. Практически 70% граждан, участвовавших в соцопросе, готовы поддержать изменения и дополнения в Основной закон страны.

"Периоды кардинальных перемен - это всегда время конституционных реформ", - заключил губернатор.-0-