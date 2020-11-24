Исаченко проведет 26 ноября прием граждан в Столбцовском районе

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко проведет 26 ноября с 14.00 до 16.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить по адресу: Минская область, Столбцовский район, агрогородок Вишневец, ул. Несвижская, 25 (Вишневецкий сельский исполнительный комитет).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (017) 177-75-20.-0-