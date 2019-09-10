10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко рассказал о планах по строительству жилья для минчан в Смолевичах и Руденске в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

В Смолевичах построят экспериментальный дом на 192 квартиры. Нормативный срок строительства - 10 месяцев, в следующем году он должен быть сдан в эксплуатацию. "В администрации районов Минска подано уже 1,5 тыс. заявлений. Это подтверждает, что есть спрос. Значит, нужно, чтобы было и предложение. Мы сейчас корректируем генеральные планы городов-спутников. В частности, по Смолевичам мы определили северо-западный район, где до 2022 года построим порядка 20 многоэтажных домов. Думаю, этот процесс будем ускорять. Кроме того, мы в обязательном порядке предусматриваем не только жилье, но и производственную инфраструктуру, чтобы люди могли где-то работать, социальную (поликлиники, детские сады, школы, магазины), а также инженерную. Все эти вопросы решаются в комплексе", - сказал Анатолий Исаченко.

В планах также активное строительство жилья в Руденске, особенно с учетом реализации проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Уже запланировано строительство шести многоэтажных домов.

Анатолий Исаченко также затронул тему строительства жилья для многодетных семей в Минской области. "У нас более 6,5 тыс. многодетных семей. Самое отрадное, что каждый год порядка 700-800 семей добавляется. С учетом этого мы и просчитали свои графики. Наш минимум и задание по постановлению Совета Министров - это 2 112 семей, для которых мы должны в этом году построить жилье. А планы мы ставим себе немного большие, чтобы ускорить этот процесс. В соответствии с графиками мы за два года эту проблему полностью закроем. Многодетных семей, стоящих на очереди больше года, у нас в области не должно быть. Задача сложная, амбициозная, но она выполнима", - подчеркнул он.

Председатель Миноблисполкома рассказал и о социально-экономическом развитии региона. "Промышленность Минской области развивается стабильно. Мы выполняем доведенные прогнозные показатели. Тем не менее есть определенные вопросы. В частности, "БАТЭ" (управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". - Прим. БЕЛТА) - по ряду предприятий есть определенные проблемы. О них было доложено главе государства. Позиция определена, она известна - мы будем помогать тому, кто будет отдавать. Помощь обязательно должна быть возвратная, не безвозмездная. И принцип ответственности кадров за порученный участок еще никто не отменял", - обратил внимание он.

Анатолий Исаченко отдельно остановился на СЗАО "БЕЛДЖИ". "Это серьезный проект, это новые компетенции в Беларуси. Предприятие развивается, платит по всем долговым обязательствам. Сегодня там работают свыше 1,5 тыс. человек, и заработная плата более Br1 тыс. Есть график развития предприятия, есть планы, и все они выполняются. Предприятие по итогам полугодия сработало с прибылью. Локализация производства продолжается", - рассказал он.

Что касается решения проблемы обращения с отходами, в Минской области разработана схема захоронения твердых бытовых отходов, которая предусматривает примерно семь крупных мест утилизации. Решается вопрос кредитования этих проектов.

На контроле также вопрос благоустройства и развития территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска. "Площадки под инвесторов определены. Возможно, какая-то корректировка и будет: если будут пожелания инвесторов, мы готовы их рассматривать. Все объекты вдоль кольцевой, которые относятся к Минской области, вовлечены в оборот, и они либо на стадии завершения, либо завершены. Тот огромный объект в районе ул.Кижеватова сегодня в работе, есть инвестор, заключен договор, мы ему помогаем. Думаю, в следующем году должна быть введена первая очередь. Что касается поворота на Малиновку, инвестор выкупил недостроенное здание и достраивает его. Так называемый Заславский замок мы продали с аукциона, и там будет реализовываться, наверное, проект по строительству пансионата для престарелых", - проинформировал председатель Миноблисполкома.-0-