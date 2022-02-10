Исаченко: сельское хозяйство должно стать бизнесом и научиться зарабатывать деньги

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сельское хозяйство должно стать бизнесом, сегодня надо научиться зарабатывать на этом деньги. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с представителями фермерских хозяйств региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко подчеркнул, что сельское хозяйство должно стать бизнесом и приносить доход: "Требование времени - перестраиваться на новый лад и зарабатывать на этом деньги. Сельское хозяйство видоизменяется, и будущее я вижу в развитии фермерства и крупных товарных сельскохозяйственных комплексов, которые будут обеспечивать полный цикл: производство, переработку и реализацию продукции. Такой посыл прозвучал и во время Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию: село всегда будет в фокусе внимания и поддержки государства".

По словам губернатора, фермеры - активная часть сельского населения, с которой необходимо выстраивать партнерские отношения и находить консенсус. "Мы будем стараться оказывать фермерам всестороннюю поддержку - доступ к кредитным ресурсам, минеральным удобрениям, - подчеркнул он. - Надо выработать методику работы, и в этих вопросах должен помогать Союз фермеров, который станет связующим звеном между исполнительной властью и представителями фермерских хозяйств. До конца года сделаем ревизию всех КФХ: кто работает, тому будем помогать в первую очередь".

Со стороны фермеров много вопросов задавалось о земле, которая, безусловно, должна эффективно использоваться. "В области мы работаем с крупными хозяйствами, которые стабильно работают и могут дополнительно взять на себя землю и качественно ее обработать, фермерами, имеющими ресурс, желание и мощности для ее возделывания, а также инвесторами - их также необходимо привлекать к труду на земле, - сказал губернатор. - Каждый должен занять свою нишу, а мы со своей стороны должны этому способствовать и помогать".

По мнению главы региона, фермерские хозяйства способны внести весомый вклад в выращивание овощей и фруктов, разведение мясного и молочного скота, пчеловодство. Например, объем производства сельхозпродукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году по сравнению с 2010-м увеличился в сопоставимых ценах в 2,9 раза (в том числе продукции растениеводства - в 3,3 раза, животноводства - в 1,3 раза). Сейчас основным направлением деятельности большинства хозяйств (около 60%) остается растениеводство. На его долю приходится почти 90% производимой фермерами продукции.

На начало 2022 года в области насчитывалось 513 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. За последние 10 лет их число увеличилось на 170 хозяйств, или в 1,5 раза. Наибольшее развитие фермерство получило в Могилевском, Бобруйском, Шкловском, Чаусском и Горецком районах. В пользовании фермеров находится около 58 тыс. га сельскохозяйственных угодий региона, в том числе около 43 тыс. га пахотных земель. По сравнению с 2010-м годом занимаемые КФХ территории увеличились более чем в 2 раза (пахотные - в 1,8 раза).

Как отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, для предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков во всех районах области сформирован фонд перераспределения земель. В него включены 95 земельных участков площадью почти 4,4 тыс. га.

В 2021 году поддержка организациям АПК оказывалась по государственной программе "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы, программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы, а также на основании распоряжений главы государства. Средства фермерским хозяйствам выделялись из областного и республиканского бюджетов. Они направлялись в том числе на предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, надбавок за произведенную и реализованную продукцию, проведение комплекса работ по известкованию кислых почв, поставку минеральных удобрений, первичное обустройство фермерских хозяйств, погашение задолженности за топливо, отпущенное из государственного материального резерва.-0-

Фото Олега Фойницкого