Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:47 Путин: ФРС США придется что-то делать с разгоном инфляции из-за печатания денег В мире
13:38 Исаченко: социально-экономическое развитие области определяет уровень жизни наших граждан Регионы
13:37 Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят Общество
13:37 В Минске вблизи учреждений образования будут работать 27 катков Регионы
13:32 Пенсионера в Барановичах оштрафовали за избиение подростка Происшествия
13:28 Новогоднее благотворительное представление в Белгосцирке пройдет 29 декабря Афиша
13:25 Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа Общество
13:17 Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Фаниполе Регионы
13:17 Доллар и евро на торгах 23 декабря подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:15 ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам Общество
13:05 "Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции Общество
13:01 Почти 32 тыс. не занятых в экономике граждан трудоустроены в Минске в 2021 году Регионы
12:54 МИД КНР: Литве стоит признать и исправить свои ошибки, а не прятаться под крылом США В мире
12:51 Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе Общество
12:50 Кубраков на благотворительной акции: хочу, чтобы на лицах детей всегда была улыбка Общество
12:31 Председатель ГКНТ вручил новогодние подарки воспитанникам Витебского кадетского училища Регионы
12:28 Гедич: Беларусь делает все возможное, чтобы беженцы в ТЛЦ чувствовали себя защищенными Общество
12:26 МЧС будет контролировать безопасность на праздничных площадках Общество
12:23 ФХБ выступила с официальным заявлением в связи с неисполнением гимна Беларуси перед матчем с "Йокеритом" Спорт
12:20 Завершено расследование дела в отношении бывшего директора ГУМа Александра Крепака Происшествия
12:20 В Беларуси на зимних каникулах около 60 тыс. детей будут посещать пришкольные лагеря Общество
12:18 Снег и до -19°С ожидается в Беларуси в выходные Общество
12:07 Караник: объем финансирования социальной сферы в 2022 году возрастет Общество
12:03 В России за сутки выявили 25 667 случаев заражения коронавирусом В мире
12:02 МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества Общество
11:59 В Индии произошел взрыв в здании суда В мире
11:52 Минэкономики запустит реестр административных процедур в марте 2022 года Экономика
11:48 В Ивановском районе раскрыли убийство 15-летней давности Происшествия
11:44 ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС продолжает снижаться Общество
11:42 Выпускается в обращение спецштемпель и конверт к 100-летию белорусского баскетбола Общество
Все новости
Все новости
Регионы
23 декабря 2021, 13:38

Исаченко: социально-экономическое развитие области определяет уровень жизни наших граждан

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Социально-экономическое развитие области определяет уровень и качество жизни наших граждан. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время обсуждения вопросов социально-экономического развития региона на 2022 год на заседании областного исполнительного комитета, передает БЕЛТА.

"Вопросы социально-экономического развития Могилевской области на 2022 год и формирования областного бюджета являются основными, - подчеркнул Анатолий Исаченко. - Они обусловливают развитие ведущих отраслей экономики и, как следствие, развитие всего региона. Однако самое главное, что они определяют уровень и качество жизни наших граждан. Разработка основных показателей развития региона на следующий год осуществлялась исходя из целей и задач, предусмотренных указом Президента от 9 декабря 2021 года №481 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год" и постановлением Совета Министров от 15 декабря 2021 года "О целевом плане".

Анатолий Исаченко акцентировал внимание на значениях целевых показателей, установленных для Могилевского облисполкома на 2022 год. В их число вошли валовый региональный продукт с темпом роста 103%, инвестиции в основной капитал - 103,3%, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата - 109,7%, совокупное поступление доходов в консолидированный бюджет области - 107,6%.

"Прогнозные показатели являются весьма напряженными, ведь мы должны не только довести, но и определить пути их достижения, - отметил председатель. - При представлении вновь назначенных губернаторов глава государства подчеркнул роль исполкомов в развитии регионов и страны в целом. Он также дал поручение перенести центр принятия решений на уровень губернаторов. Именно поэтому все задания, доводимые облисполкомом, должны приниматься к незамедлительному исполнению руководителями всех уровней. У нас нет времени на раскачку".

Заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар напомнил, что в текущем периоде экономика области и страны функционирует в непростых условиях нарастающего внешнего санкционного давления и ограничений, связанных с пандемией COVID-19. "Эти факторы оказывают ощутимое влияние на состояние деловой и инвестиционной активности, - сказал он. - В таких условиях экономика региона в целом демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим экономическим вызовам и угрозам. В 2021 году в области наблюдается поступательный рост практически во всех отраслях. Развивается промышленность, пятый год подряд прирастаем по объемам производства. По итогам 11 месяцев область превысила темп 100% по инвестициям в основной капитал. Также отмечается существенный рост экспорта товаров и услуг при сохранении положительного сальдо внешней торговли, повышаются рентабельность продаж и чистая прибыль, выполняется основная целевая задача по повышению уровня благосостояния населения".

Для того чтобы не допустить ухудшения основных экономических показателей и, самое главное, защитить людей и сохранить их благосостояние, в регионе нацелены на решение ряда задач. В их числе - усиление позиций на традиционных рынках и освоение перспективных рынков сбыта продукции, стимулирование притока инвестиций, совершенствование бизнес-среды и повышение эффективности государственных предприятий, а также рост всех компонентов доходов населения. "Задание напряженное, и мы должны понимать, какие точки роста мы видим в 2022 году, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика, - заключил Руслан Страхар. - Главным индикатором положения дел в этой отрасли по-прежнему остается промышленный комплекс. Перед ним стоит задача нарастить объемы производства на 3,1%".

Анатолий Исаченко также подчеркнул, что любые показатели нужны не ради самих показателей, а для того, чтобы регион и страна в целом поступательно развивались и уверенно шли вперед. "Нам нужны налоги, заработная плата и должный уровень благосостояния людей", - резюмировал он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бюджет инвестиции Исаченко Могилевская область
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске вблизи учреждений образования будут работать 27 катков
Фото dzr.by Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Фаниполе
Фото из архива Почти 32 тыс. не занятых в экономике граждан трудоустроены в Минске в 2021 году
Фото из архива Председатель ГКНТ вручил новогодние подарки воспитанникам Витебского кадетского училища
Фото из архива Цуран: в Минске растут аварийность и детский травматизм на дорогах
Фото Генпрокуратуры Прокуратура Бобруйска выявила нарушения в организациях торговли и общественного питания
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе
"Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции
ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа
МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества
Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят
Мысливец: масштабное социсследование будет служить основой для принятия управленческих решений
Гедич: Беларусь делает все возможное, чтобы беженцы в ТЛЦ чувствовали себя защищенными
В Беларуси на зимних каникулах около 60 тыс. детей будут посещать пришкольные лагеря
ФХБ выступила с официальным заявлением в связи с неисполнением гимна Беларуси перед матчем с "Йокеритом"
Белорусский фонд мира призывает к международному расследованию фактов, изложенных Эмилем Чечко
Выпускается в обращение спецштемпель и конверт к 100-летию белорусского баскетбола
Второй этап репетиционного тестирования пройдет в январе-феврале
В Беларусь из Китая доставили 1,1 млн доз вакцины против COVID-19
Снег, гололедица и до -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.