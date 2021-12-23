Исаченко: социально-экономическое развитие области определяет уровень жизни наших граждан

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Социально-экономическое развитие области определяет уровень и качество жизни наших граждан. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время обсуждения вопросов социально-экономического развития региона на 2022 год на заседании областного исполнительного комитета, передает БЕЛТА.

"Вопросы социально-экономического развития Могилевской области на 2022 год и формирования областного бюджета являются основными, - подчеркнул Анатолий Исаченко. - Они обусловливают развитие ведущих отраслей экономики и, как следствие, развитие всего региона. Однако самое главное, что они определяют уровень и качество жизни наших граждан. Разработка основных показателей развития региона на следующий год осуществлялась исходя из целей и задач, предусмотренных указом Президента от 9 декабря 2021 года №481 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год" и постановлением Совета Министров от 15 декабря 2021 года "О целевом плане".

Анатолий Исаченко акцентировал внимание на значениях целевых показателей, установленных для Могилевского облисполкома на 2022 год. В их число вошли валовый региональный продукт с темпом роста 103%, инвестиции в основной капитал - 103,3%, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата - 109,7%, совокупное поступление доходов в консолидированный бюджет области - 107,6%.

"Прогнозные показатели являются весьма напряженными, ведь мы должны не только довести, но и определить пути их достижения, - отметил председатель. - При представлении вновь назначенных губернаторов глава государства подчеркнул роль исполкомов в развитии регионов и страны в целом. Он также дал поручение перенести центр принятия решений на уровень губернаторов. Именно поэтому все задания, доводимые облисполкомом, должны приниматься к незамедлительному исполнению руководителями всех уровней. У нас нет времени на раскачку".

Заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар напомнил, что в текущем периоде экономика области и страны функционирует в непростых условиях нарастающего внешнего санкционного давления и ограничений, связанных с пандемией COVID-19. "Эти факторы оказывают ощутимое влияние на состояние деловой и инвестиционной активности, - сказал он. - В таких условиях экономика региона в целом демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим экономическим вызовам и угрозам. В 2021 году в области наблюдается поступательный рост практически во всех отраслях. Развивается промышленность, пятый год подряд прирастаем по объемам производства. По итогам 11 месяцев область превысила темп 100% по инвестициям в основной капитал. Также отмечается существенный рост экспорта товаров и услуг при сохранении положительного сальдо внешней торговли, повышаются рентабельность продаж и чистая прибыль, выполняется основная целевая задача по повышению уровня благосостояния населения".

Для того чтобы не допустить ухудшения основных экономических показателей и, самое главное, защитить людей и сохранить их благосостояние, в регионе нацелены на решение ряда задач. В их числе - усиление позиций на традиционных рынках и освоение перспективных рынков сбыта продукции, стимулирование притока инвестиций, совершенствование бизнес-среды и повышение эффективности государственных предприятий, а также рост всех компонентов доходов населения. "Задание напряженное, и мы должны понимать, какие точки роста мы видим в 2022 году, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика, - заключил Руслан Страхар. - Главным индикатором положения дел в этой отрасли по-прежнему остается промышленный комплекс. Перед ним стоит задача нарастить объемы производства на 3,1%".

Анатолий Исаченко также подчеркнул, что любые показатели нужны не ради самих показателей, а для того, чтобы регион и страна в целом поступательно развивались и уверенно шли вперед. "Нам нужны налоги, заработная плата и должный уровень благосостояния людей", - резюмировал он.-0-