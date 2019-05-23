Исаченко: средняя зарплата по области достигла Br1004, но не во всех районах

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При общем росте заработной платы в столичной области надо обеспечить ее достойный уровень в каждом отдельном районе и каждой сфере. На этом акцентировал внимание на заседании Миноблисполкома его председатель Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам первого квартала выполнены 4 из 5 ключевых показателей - не обеспечен прогноз по экспорту услуг. Кроме того, не выполнен показатель по трудоустройству на вновь созданные места. Хотя в целом регион работает эффективно, - отметил председатель Миноблисполкома. - Заработная плата по области составила Br1004, темп роста 114%. Но в то же время достойную зарплату надо обеспечивать во всех районах и выплачивать ее в срок. По итогам полугодия не должно оставаться предприятий с заработной платой ниже Br400. При этом рост зарплаты не должен превышать рост производительности труда".

Как сообщила председатель комитета экономики облисполкома Татьяна Бранцевич, реальная заработная плата по области увеличилась к январю-марту 2018 года на 8,3%. Наибольший уровень среднемесячной заработной платы сложился в Солигорском (Br1537,8), Минском (Br1208,2), Дзержинском (Br1054,5) районах и городе Жодино (Br1193,6), наименьший - в Копыльском (Br708,1), Воложинском (Br709,7) и Березинском (Br712,1) районах. Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы в январе - марте составила Br747,3 (темп роста - 114,8%), за март - Br763,3 рубля (113,2%).

На вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий трудоустроено 2056 человек при задании 2300 человек. Задание выполнили 6 районов области: Воложинский, Дзержинский, Мядельский, Несвижский, Слуцкий и Червенский.

Всего в экономике области в первом квартале были заняты 684,1 тыс. человек (100,2% к аналогичному периоду прошлого года).

Увеличилось количество свободных рабочих мест, предлагаемых нанимателями всех форм собственности. Потребность в кадрах на 1 апреля составила 14,7 тыс. вакансий, что на 37,1% больше, чем на ту же дату год назад (10,7 тыс. вакансий).

Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, на 1 апреля достигала 2,1 тыс. человек и уменьшилась за год на 1,4 тыс. человек, или на 40,3%. На одного безработного условно приходилось 7,1 вакансии.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по области на конец марта составил 0,3% от численности рабочей силы (на конец марта 2018 года - 0,5%). Наиболее высокий этот показатель сложился в Клецком, Копыльском, Слуцком (по 0,6% в каждом) и Борисовском (0,5%) районах.-0-