Исаченко: условия для бизнеса на селе созданы, нужно лишь найти свою нишу

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы условия для развития бизнеса на селе, желающим нужно лишь найти свою нишу. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Республики, уполномоченный Президента по Минской области Анатолий Исаченко, отвечая на вопросы работников ОАО "Вилейский комбикормовый завод". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Вице-спикер провел встречу с работниками комбикормового завода и ответил на вопросы, в том числе о повышении занятости на селе. Анатолий Исаченко отметил, что каждый должен определить для себя, готов ли он там остаться и чем будет заниматься: откроет агроусадьбу, займется фермерством или другой бизнес наладит. "Все условия для этого государство создало. Каждому остается определиться и найти свою нишу, - подчеркнул он. - Виды на урожай в этом году в Вилейском районе хорошие, а значит, будет зерно, работа и, соответственно, зарплата у каждого из заводчан".

В свою очередь Анатолий Исаченко расспросил коллектив о проблемах, нареканиях или предложениях, которые есть по различным сферам. Работники предприятия отметили: и ЖКХ, и торговля, и медицина, другие отрасли работают хорошо, а проблемы оперативно снимаются во время встреч с руководством района, которые проводятся регулярно. "Наш город Вилейка считается самым зеленым в Минской области, и этот статус поддерживают как службы, так и сами горожане", - заметили заводчане.

На предприятии вице-спикер ознакомился с производственной базой. Здесь налажен выпуск комбикормов на основе гибкой технологии подбора рецептур исходя из пожеланий заказчика с учетом требований государственных стандартов и технических условий. "Два года назад у нас еще были проблемы с загруженностью: не хватало зерна. Сейчас ситуация коренным образом изменяется", - рассказал директор завода Владислав Гучек.

Во время поездки в Вилейку Анатолий Исаченко также побывал на недавно введенных объектах: новом автовокзале и отремонтированном железнодорожном.-0-