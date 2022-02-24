Исаченко: в основе всех экономических показателей стоит человек и его благосостояние

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В основе всех экономических показателей стоит человек и его благосостояние. Такое мнение высказал журналистам председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов социально-экономического развития Могилевской области за 2021 год.

"Подводя итоги социально-экономического развития области, следует отметить, что за прошлый год сработали неплохо: валовый продукт свыше 100%, увеличили поступления в бюджет, выросла зарплата, - отметил Анатолий Исаченко. - Много сделано в социальной сфере, построены ряд инфраструктурных объектов, в том числе первая очередь дублера, обходной дороги вокруг Могилева. В медицине знаковым было открытие новых кардиологического и кардиохирургического корпусов. Однако есть еще над чем работать".

По словам губернатора, экспорт увеличился не только в традиционные страны, но и расширился в страны дальней дуги, которые занимают в общем объеме экспорта порядка 20%. "Мы имеем положительное сальдо порядка $1 млрд. Цифры говорят сами за себя. И у нас за прошлый год рекордный объем по экспорту нашей продукции. Если даже взять сельское хозяйство, порядка 100 наименований сельскохозяйственной продукции в готовом виде область поставляет в 42 страны мира. За этим, конечно, труд наших коллективов, начиная от сельского хозяйства и заканчивая переработкой. Это большая и кропотливая совместная работа", - подчеркнул он.

Особую благодарность Анатолий Исаченко выразил жителям Могилевской области за их работу, труд, показатели и достижения. И отдельно взятые люди, и коллективы, и регионы - все сработали неплохо. И это при условии, что на страну оказывали влияние и пандемия, и санкционное давление. "В основе всех экономических показателей стоит человек, его заработная плата и благосостояние, - отметил руководитель области. - Ведь за этими цифрами кроется наше налогообложение, а это дополнительные поступления, которые мы можем направить на строительство дорог, ремонт жилого фонда, увеличение зарплаты для бюджетников. Коронавирус никуда не уходит, нужны средства на закупку препаратов, выплату ковидных надбавок. Это большой перечень вопросов, который затрагивает нашу жизнь".

Губернатор также обратился к жителям региона и призвал их принять самое активное участие в предстоящем референдуме. "Хочется еще раз пригласить всех проголосовать за сильную, независимую Республику Беларусь. Мы не только принимаем обновленную Конституцию, мы голосуем за нашу страну на десятилетия вперед для наших детей и внуков", - заключил он.-0-

Исаченко: экспорт в $2,6 млрд за 2021 год стал рекордным для Могилевской области