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20 декабря 2021, 16:10

Исаченко: в работе с молодежью важен открытый и честный диалог

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива
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20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В работе с молодежью важен открытый и честный диалог. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время ежегодного областного форума молодых специалистов, которые в этом году получили свои первые рабочие места, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодежь - это будущее нашего государства. И такие встречи с молодежью нужны. Главное, чтобы в них не было формализма, чтобы был открытый и честный диалог. Важно, чтобы задавались вопросы, даже щекотливые и, может, не совсем приятные. Мы вместе должны обсуждать развитие своего региона, своей страны", - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома.

Во время форума с молодежью общались губернатор, представители управлений и комитетов облисполкома, общественных объединений и Молодежного парламента, руководители крупных промышленных и аграрных предприятий региона. На форуме были озвучены различные темы. Среди них вопросы социальной защиты, цели и принципы формирования кадрового резерва, гражданская солидарность молодежи как основа для развития социального и экономического потенциала Могилевской области, значение профсоюзов в трудовой деятельности молодежи, роль руководителя в профессиональном развитии молодых специалистов. Кроме этого, прошел политический час, где участникам встречи рассказали о предстоящем референдуме и истории конституционного строительства.

Форум проходил в формате открытого диалога. Каждый присутствующий мог задать свой вопрос участникам форума. Всего в Могилев съехались порядка 130 человек - молодые специалисты со всего региона, представляющие различные сферы деятельности.

Как отметил во время выступления Анатолий Исаченко, одна из главных ценностей белорусского государства - всестороннее развитие молодежи. "Наш подход - это не только взгляд в будущее, это желание сохранить тот путь, который определен: непоколебимый приоритет молодого человека как главной ценности белорусского государства, - подчеркнул он. - Молодой человек новой формации должен уметь отвечать современным вызовам, творчески мыслить, нести ответственность за свои решения и быть патриотом своей страны".

Все более востребованными в Беларуси становятся рабочие профессии. "Руководители на местах должны более активно общаться с подрастающим поколением, популяризовать среди них специальности реального сектора экономики", - подчеркнул губернатор.

Среди участников форума - слесарь контрольно-измерительных приборов ОАО "Молочные горки" Кирилл Плетнев. Молодой человек рассказал, что на форуме ему было интересно узнать, какие возможности есть у молодых специалистов: как получить жилье, какие есть социальные гарантии. "Я сам из Горок и по распределению моим первым рабочим местом стали "Молочные горки". Я занимаюсь проверкой манометров, обеспечиваю процесс создания молока, творога и сыра. Работа с пищевыми продуктами очень ответственна, от их качества зависит здоровье людей", - отметил он.

Как рассказал Кирилл Плетнев, коллектив предприятия тепло принял молодого специалиста. "Меня обеспечили всем необходимым для качественной работы. Коллектив очень хороший. Конечно, получать первое рабочее место - всегда волнительно. Переживал, как все сложится. Но зря волновался. Все очень дружные и всегда готовы поддержать, дать совет, когда это необходимо", - рассказал он.

С ответным словом от молодых специалистов во время форума выступила медсестра хирургического отделения Могилевской областной детской больницы Ангелина Короткевич. "Я здесь представляю не только себя, но и всех молодых специалистов больницы. Это ответственно, волнительно. Я очень горжусь теми, с кем работаю. И уверена, что у меня достойно получилось представить коллектив. Кроме этого, здесь были озвучены разнообразные темы, которые обязательно пригодятся всем молодым специалистам вне зависимости от того, в какой сфере они трудятся. С выбором профессии я определилась еще в детстве - родные меня поддерживали все это время, - рассказала она. - Работа медиков - это всегда сложно и ответственно, а в сложившейся эпидемиологической ситуации - вдвойне. Когда выбирала профессию, понимала, что легко не будет, а с учетом пандемии работа строится немного иначе. Но мне очень повезло с коллективом - на него всегда можно положиться, попросить совет или помощь".

"Проведение форума с молодыми специалистами на Могилевщине стало доброй традицией, которую, на мой взгляд, необходимо продолжить. Именно на таких встречах есть возможность обсудить актуальные темы, задать волнующие вопросы и, что очень важно, получить от вас, молодого поколения, обратную связь. Все озвученные сегодня предложения будут учтены при разработке программы развития Могилевской области", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Всего в текущем году в Могилевской области свое первое рабочее место получили порядка 5 тыс. молодых специалистов.-0-

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