Исаченко: за 25 лет выросло новое поколение белорусов, это требует принятия новой Конституции

5 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За последние 25 лет выросло новое поколение белорусов, и это требует принятия новой Конституции. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время областного семинара по актуальным вопросам подготовки и проведения референдума, передает БЕЛТА.

"Действующая Конституция выполнила свое предназначение, - сказал Анатолий Исаченко. - Под руководством Президента Александра Лукашенко создано независимое демократическое правовое социальное государство. Однако за четверть века изменился мир, изменилось и наше суверенное государство. Беларусь стала одним из лидеров в IT-отрасли, мы начали развивать атомную энергетику. Да и за 25 лет выросло новое поколение белорусов. Все это требует принятия новой Конституции".

Председатель облисполкома также подчеркнул необходимость проведения масштабной работы по донесению до граждан значения предлагаемых новаций в Основном законе. "Сегодня мы проводим областной семинар по актуальным вопросам подготовки и проведения референдума, для участия в котором приглашен идеологический актив из всех регионов области, - сказал он. - Убежден, что каждый из присутствующих здесь осознает важность и ответственность стоящих перед ним задач и предпримет необходимые усилия по обеспечению слаженной и эффективной работы на местах".

Работа по подготовке изменений и дополнений в Основной закон ведется в стране уже на протяжении года и завершится в феврале референдумом. Анатолий Исаченко акцентировал внимание на широкой информационно-разъяснительной работе по подготовке и проведению референдума, а также привлечению людей к активному в нем участию. Эта работа в Могилевской области наращивает темп. Она выстроена таким образом, чтобы новации в Основной закон были понятны каждой социальной категории. Молодежь, к примеру, будет черпать нужную информацию через социальные сети и мессенджеры, пенсионеры - в прямом общении и традиционных СМИ, трудовые коллективы независимо от форм собственности - благодаря информационным встречам. С участием председателя облисполкома уже состоялись встречи с молодыми специалистами, представителями СМИ и бизнес-сообщества региона.

Как сообщили в облисполкоме, в Могилевской области для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах создано 39 мобильных групп экспертов, в том числе 6 областных, 12 в Могилеве и Бобруйске, а также 21 в районах. Проходят встречи руководства исполкомов, представителей депутатского корпуса, общественных объединений в трудовых коллективах и по месту жительства. Во всех регионах организована работа общественных приемных и горячих линий на базе РОО "Белая Русь" с привлечением к этой работе других конструктивных общественных объединений.-0-

Фото Олега Фойницкого