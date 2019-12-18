Иски на Br73 тыс. предъявлены в Гомельской области для возмещения затрат на пенсии по потере кормильца

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области наладила системную работу по возмещению в судебном порядке сумм, затраченных на выплату пенсий по случаю потери кормильца и по инвалидности. В качестве ответчиков выступают причинители вреда или ответственные за причиненный вред, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

В прокуратуре проанализировали информацию подразделений Фонда социальной защиты населения Минтруда и уголовные дела соответствующей категории. Предварительно прокуратура области разработала и направила районным прокурорам указания о порядке сбора и анализа доказательств для заявления в суды в интересах фонда исков.

"Такой подход призван способствовать защите экономических интересов государства и общества, реальному возмещению виновными лицами ущерба, причиненного противоправными действиями", - отметили в прокуратуре. Так, с начала 2019 года в суды Гомельской области прокуроры заявили 13 исков на Br44 тыс. о взыскании с виновных лиц сумм, затраченных на выплату пенсий по инвалидности, и 18 исков на Br73 тыс. - пенсий по случаю потери кормильца.

В частности, прокурор Мозырского района в интересах областного управления Фонда соцзащиты населения предъявил иск о взыскании выплаченной за год пенсии в Br7,8 тыс. по случаю потери кормильца. Ответчиком выступал гражданин, признанный судом виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Решением суда Речицкого района удовлетворен и иск прокурора о взыскании в порядке регресса выплаченной за год пенсии в Br7,4 тыс. по инвалидности с мужчины, виновном в нарушении в нетрезвом виде ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшем тяжкие телесные повреждения. Именно они и стали причиной инвалидности другого человека.

Дальнейший анализ соответствующих материалов и заявление исков в интересах Фонда социальной защиты населения введены в практику работы прокуратуры Гомельской области.-0-