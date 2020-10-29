Искусство работать на земле

По эффективности производства и основным экономическим показателям ОАО "Рогознянский" – в числе бесспорных лидеров аграрной отрасли не только в Жабинковском районе, но и во всей Брестской области. В первую очередь это касается молочного животноводства, которое является основой экономики передового хозяйства.

Белое золото

По словам директора ОАО "Рогознянский" Виктора Дробышева, по сегодняшним меркам хозяйство среднее по площади – всего чуть больше 5 тыс. га сельхозугодий, 3188 – пашни. Имея 4272 головы крупного рогатого скота, из которых 1426 – дойное стадо, здесь получают от каждой буренки в среднем за год почти 10 тыс. литров молока. По продуктивности молочного животноводства "Рогознянский" находится на 22-м месте среди сельхозпредприятий страны.

В структуре предприятия пять ферм, две из которых – молочно-товарные.

Едем на комплекс "Бусни-1": аккуратные помещения, асфальтированная территория, вокруг клумбы с декоративными растениями. Одним словом, такая красота – не сразу и поверишь, что на ферму приехали.

– Реконструкцию этого комплекса, который изначально был рассчитан всего на 200 голов, провели восемь лет назад. Достроили молочный блок, новые помещения, и сегодня здесь содержится 560 голов дойного стада, – рассказывает директор. – Средств на модернизацию производства, комфортные условия для работников не жалел еще прежний руководитель Александр Семенюк, при котором я отработал больше 15 лет. Без высоких технологий сегодня немыслимо говорить о развитии сельского хозяйства. Например, на фермах провели Wi-Fi.

Животные "подключены" к компьютерной сети, и зоотехники, осеменаторы могут отслеживать все показатели: сколько корова дала молока, когда болела, какие делались прививки.

На второй молочной ферме недавно достроили новый телятник, который отличается современным и перспективным, по мнению директора, принципом содержания телят:

– Это индивидуальное содержание, а не групповое. Телята здесь находятся от самого рождения до трех месяцев. Для каждого предусмотрен отдельный бокс, имеется подробная информация: когда родился, какие прививки ему сделаны, сколько набирает в весе.

Такси вызывали?

К слову, вырастить здоровое поголовье сегодня почти невозможно без применения современных технологий кормления. Одна из них – передвижной пастеризатор молока, или "молочное такси".

Это специальная емкость на 280 литров, в которой продукт не кипятится, а пастеризуется, нагреваясь до 65 градусов, проходит процесс охлаждения до 40-42 градусов, затем пистолетом-дозатором отмеряется норма молока на каждого теленка – от двух до пяти литров.

При использовании такой системы исчезает риск негативного влияния человеческого фактора: питание теленка всегда доводится до конца, температура молока соответствует норме, соблюдается гигиена.

– Раньше как было: нагрели молоко и поехали его разливать вручную, и пока до последних телят очередь дойдет, так оно уже давно остыло, – вспоминает процесс кормления главный зоотехник Светлана Пруделюк. – В хозяйстве прогрессивную технологию используем с начала года, и, надо сказать, результаты впечатляют: кроме того, что улучшилась сохранность телят, выросли и привесы – в среднем до 950 грамм.

К слову, Светлана Пруделюк в сельском хозяйстве человек не новый – в ОАО "Рогознянский" трудится уже 42 года, 23 из которых в должности главного зоотехника.

– Вот как распределилась я сюда после учебы, так и осталась на всю жизнь. Всего одна запись в трудовой книжке. Пришла зоотехником по племучету, когда еще свинокомплекс был, а с 1997 года тружусь в должности главного зоотехника, – улыбается специалист. – Успеваю и на работе все выполнять, и дома поддерживать порядок. Есть хозяйство, огород. Семья не маленькая: трое детей и восемь внуков.

Закрома наши полны

В хозяйстве уверены: когда годовая продуктивность дойного стада превышает 9 тыс. килограммов, дальнейший ее рост возможен только в том случае, если сбалансированный рацион животных будет составлен из качественных кормов и питательных добавок. Поэтому в ОАО большую ставку делают на заготовку кормов.

– Зерно убрали в сроки, урожайность получили неплохую – 35 ц/га, и это при наших не самых плодородных землях в 29 баллов. Государственный заказ выполнили в полном объеме. Но и сегодня на полях кипит работа – убираем сахарную свеклу и кукурузу, – отмечает Виктор Федорович. – Мы, имея такие земли, ставим перед собой цель в первую очередь заработать на продукции не растениеводства, а животноводства. Рентабельнее всего молоко. Это такой продукт, который продается каждый день. Если даже посмотреть по денежной выручке, то в месяц до 1 млн рублей мы получаем денежной выручки от молока и примерно 100–150 тыс. рублей от мяса. А ведь известно, что молоко у коровы на языке, потому и все наше внимание на корма. И не только их заготовку, но и правильное хранение.

Второй год в хозяйстве успешно используют такой метод, как плющение кукурузы. Это технология считается одной из самых экономичных и продуктивных при заготовке концентрированного корма.

– По итогам 2019-го на одну условную голову получили 9030 литров молока, к концу этого года планируем выйти на 9500 литров. Для такого результата важен сбалансированный рацион. А плющеное зерно, как известно, лучше усваивается, – поясняет руководитель. – Да и у технологии есть свои преимущества. Например, это более ранние сроки уборки кукурузы на зерно, а главное – экономия затрат. Ведь зерновую кукурузу с влажностью 32%, как в этом году, нужно высушить до 14%. Процесс сушки очень длительный и энергозатратный. В плющении же используется влажное зерно.

Надо сказать, что зерносушильно-очистительный комплекс КЗСВ-40 в хозяйстве перевели на газ почти 10 лет назад.

Новое оборудование оказалось гораздо экономичнее, но в то же время производительнее, чем старые сушилки, работающие на печном топливе.

Не имея своей плющилки, хозяйству приходилось брать оборудование в аренду. Если в прошлом году заложили три рукава по 100 тонн каждый, то в этом уже шесть. Поэтому решили, что к следующему сезону обязательно обзаведутся собственной техникой.

К слову, вся техника хозяйства, которая не работает сейчас в поле, сосредоточена на мехдворе. Еще лет 15 назад это было чуть ли не самое слабое место в хозяйстве, которое располагало всего несколькими комбайнами.

Сегодня в арсенале предприятия шесть комбайнов, тракторы, посевные агрегаты, грабли, пресса, культиваторы...

В этом году закупили новый молоковоз на 12 тонн. Кстати, хозяйство не только производит и реализует молоко, но еще и доставляет на переработку. Как говорит Виктор Дробышев, так намного надежнее, всегда сам отвечаешь за его качество.

В центре внимания

Как считает директор, росту показателей способствует не только модернизация ферм, но и ответственное отношение коллектива к работе.

В штате 190 человек, многие из которых работают в хозяйстве всю свою жизнь. Активно приходит и молодежь.

Как такового кадрового голода, дефицита в специалистах и простых работниках предприятие не испытывает. А почему бы и не работать, если заработная плата достойная, условия труда – прекрасные?

– У нас одна из самых высоких заработных плат в районе – в среднем 1200 рублей. По условиям коллективного договора работники, в том числе и уже вышедшие на пенсию труженики, получают по 50 кило сахара и муки, а к профессиональному празднику – Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК – дарим подарки из мясных и молочных продуктов, – отмечает Виктор Дробышев.

Что касается условий труда, то и здесь полный порядок: на работу и обратно людей развозит служебный транспорт. На фермах у каждого труженика свой шкафчик, над рукомойниками – мыло, свежие полотенца. В бытовке — холодильник, микроволновка, электрочайник. Есть душевые. Чистота практически стерильная.

Кстати, очереди на жилье в "Рогознянском" нет. В свое время было построено немало домиков приусадебного типа для работников.

По продуктивности молочного животноводства "Рогознянский" занимает 22-е место среди сельхозпредприятий Республики Беларусь.

В ОАО "Рогознянский" самый меньший расход кормов в районе, а отдача при этом самая высокая.

Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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