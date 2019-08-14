Испытания основного оборудования на металлопрокатном заводе в Миорах начнут в ноябре

14 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. К испытаниям основного технологического оборудования - стана холодной прокатки металла - на заводе по выпуску белой жести в Миорах планируют приступить к 1 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Петр Шимукович.

Строительство здания главного производственного корпуса близится к завершению: сделаны кровля и стены, установлены окна. Сейчас выполняется устройство пола, площадь которого 39,5 тыс. кв.м. Это объемная работа, предусматривающая предварительное уплотнение песка на глубину 1,2 м и проведение заливки по участкам. Работы на одном из них размером 30% общей площади выполнены, туда перемещается еще несмонтированное оборудование для освобождения следующего участка. Завершить этот процесс планируется к началу четвертого квартала. Параллельно выполняется монтаж технологического оборудования. Срок его готовности к испытаниям - тоже 1 ноября. "К слову, для их проведения на полосах разной толщины и ширины необходимо 8,9 тыс. т металла. Это более 140 железнодорожных вагонов. Поэтому уже сейчас ведется поиск потребителей даже на этот первый прокатанный металл", - отметил Петр Шимукович.

Помимо основного производственного цеха в соответствии с графиком ведутся работы по другим важным объектам завода. Уже готова компрессорная. Успешно прошла тестовую проверку главная понизительная подстанция. В высокой степени готовности компрессорная подстанция, подтягивается к этой планке строительство водоподготовки и энергоцентра.

Возведение единственного в Беларуси завода по выпуску белой жести, расположенного в Миорах на участке площадью более 40 га, началось в 2017 году. Проект реализуется в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Объем инвестиций составляет более 250 млн евро. Главным инвестором строительства является австрийская компания ММРZ GmbH. Производственная программа завода предполагает выпуск ежегодно 240 тыс. т продукции. Ее основная часть будет экспортироваться. Начало 2020 года будет ознаменовано получением белорусской белой жести.-0-