Исследования еще 15 поданных на госрегистрацию наименований масок ведутся в Беларуси

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава сейчас ведет исследования 15 наименований масок, которые поданы на госрегистрацию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.





Сейчас в госреестре изделий медназначения и медтехники 26 наименований медицинских масок, из которых 22 - отечественные.





В пандемию в Беларуси действуют льготные условия, касающиеся выдачи лицензии на производство медицинских масок. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич руководителю одного частного предприятия, которая обратилась к нему на прием в Петриковском районном исполнительном комитете Гомельской области. Министр разъяснил представителю предприятия возможности для создания такого производства.





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Кроме того, на прием обращались граждане с традиционными вопросами: о методах оказания медпомощи, качестве лечения и диагностики, распределении молодых специалистов и т.д.-0-