Исследователи истории православия в Речи Посполитой соберутся на конференции в Бресте

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. IV Международная научно-практическая конференция "Православие в духовной жизни Беларуси" пройдет в Бресте 15 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестской епархии.

В этом году форум посвящен 370-летию со дня мученической смерти Афанасия (Филипповича), игумена Брестского. В мероприятии примут участие ученые, богословы, священнослужители из Беларуси, России, Украины и Польши. Среди приглашенных - представители духовенства, православная молодежь, сестры милосердия, студенты брестских вузов. Всего ожидается около 200 участников.

Основные темы докладов посвящены житию небесного покровителя брестчан и проблемам, связанным с Брестской церковной унией 1596 года. Ряд исследований посвящен истории православия в Речи Посполитой. Слушатели смогут больше узнать о жизненном пути и трудах митрополита Иосифа (Семашко) - инициаторе воссоединения белорусских униатов с православной церковью, православных храмах Бреста в XV-XVI веках и их судьбе после заключения унии.

Научно-практическая конференция проводится по инициативе Брестской епархии. Форум состоится в стенах Гарнизонного храма Брестской крепости.

В сентябре в парке 1000-летия Бреста была заложена памятная кедровая аллея, посвященная 370-летию со дня гибели преподобномученика Афанасия.-0-