Исследователи из пяти стран обсудят в Витебске проблемы источниковедения

25 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. V Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы источниковедения" соберет в Витебском госуниверситете имени П.М. Машерова около 140 исследователей из пяти стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой истории Беларуси исторического факультета вуза Анатолий Дулов.

Трехдневная конференция, организованная к 110-летию основания Витебской ученой архивной комиссии, начнет сегодня свою работу. В мероприятии примут участие около 140 исследователей из учреждений образования и научно-исследовательских центров Беларуси, России, Украины, Латвии и Польши.

Специалисты обсудят вопросы теории и метода источниковедения, архивоведения. Затронут аспекты обращения к комплексам и отдельным источникам всемирной и отечественной истории с древности до наших дней. Одной из ключевых тем в этом году станет летописание. Будет работать секция к 110-летию основания Витебской ученой архивной комиссии (ВУАК). Участники смогут ознакомиться с подготовленной архивистами выставкой документов об истории комиссии. Также во время форума состоится презентация книг.

Организаторами мероприятия выступили исторический факультет ВГУ имени П.М. Машерова, Институт истории Национальной академии наук Беларуси, исторический факультет БГУ, Республиканский институт высшей школы, а также Государственный архив Витебской области, областной краеведческий музей и "Научно-педагогическая школа источниковедения - сайт Источниковедение.ru".-0-