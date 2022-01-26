Исторические фото и военную драму покажут в Могилеве ко Дню памяти жертв холокоста

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Исторические фото и военную драму покажут в кинотеатре "Чырвоная зорка" в Могилеве ко Дню памяти жертв холокоста. Об этом БЕЛТА сообщили в могилевском "Киновидеопрокате".

В кинотеатре "Чырвоная зорка" пройдет мероприятие "Память жива", приуроченное к Году исторической памяти и Международному дню жертв холокоста. Для посетителей организуют фотовыставку "Трагедия могилевского гетто", представитель общественного объединения "Могилевская еврейская община" Ида Шендерович расскажет о трагедии могилевских евреев во время оккупации областного центра в годы Великой Отечественной войны.

После этого гостям мероприятия предложат посмотреть военную драму "Свидетели". Как отметили в "Киновидеопрокате", этот фильм рассказывает историю холокоста глазами его невольных свидетелей. Съемки киноленты длились пять лет и проходили на территории девяти стран: Беларуси, России, Чехии, Польши, Украины, Франции, США, Израиля и Румынии.

Начало мероприятия в 14.30.-0-