Исторические игры, реконструкция, мастер-классы ждут гостей "Вераснёвай палітры" в Новополоцке

5 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новополоцке 9 октября пройдет традиционный праздник национальной культуры "Вераснёвая палітра", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

Брендовый фест проходит в городе белорусских нефтяников с 1998 года, и в последнее время его проводят раз в два года. Как рассказали организаторы, из-за эпидобстановки все мероприятия состоятся на свежем воздухе. Откроется фестиваль в 15.00.

В городском парке культуры и отдыха гости и участники праздника перенесутся на несколько веков назад. Два клуба исторической реконструкции - имени В.Ю.Ластовского и "Чорны Война" - представят площадку средневековой культуры. Там любители белорусской старины расскажут про обряды и традиции наших предков.

Творческие коллективы города выступят на концерте в уютном дворике центра ремесел и традиционной культуры, расположенного в парке. Параллельно работники центра будут проводить мастер-классы по ремеслам. В учреждении культуры развиты ткачество, лепка, лоскутное шитье, шитье кукол, соломоплетение, и на празднике будут представлены некоторые из этих видов прикладного искусства.

Любителям активного отдыха предложат поучаствовать в исторических играх и танцах.

В прохладный октябрьский день гостей "Вераснёвай палітры" согреет белорусский травяной чай в фитобаре. Что-то на память можно будет приобрести на ярмарке изделий народных мастеров.-0-