Исторический квест и 3D-экскурсию по городу проведут на каникулах для могилевских школьников

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Исторический квест и виртуальная 3D-экскурсия "Могилев легендарный" пройдут 3 ноября в областном центре. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в управлении по образованию Могилевского горисполкома.

Мероприятия вошли в программу областной образовательной акции "#Мая_Зямля_Прыдняпроўе" и стали частью городского гражданско-патриотического проекта "Дорогами добра и красоты". Участие в них примут учащиеся двух средних школ Могилева - СШ№1 и СШ№2. "Ученики 1-5-х классов познакомятся с традициями и славным историческим прошлым Могилевской области. Информация будет преподнесена в игровой форме с использованием технологии "старший обучает младшего". Тематический квест пройдет по маршрутам микрозоны этих учреждений образования. Итоговым мероприятием для школьников станет экскурсия в музей СШ№1 Могилева", - рассказали в управлении по образованию.

Гражданско-патриотический проект "Дорогами добра и красоты" реализуется в Могилеве с 2018 года. Он предполагает разработку культурно-познавательных маршрутов, которые проходят по микрорайонам учреждений образования. Во время работы над новыми маршрутами организуется поисково-исследовательская работа детей, изучается историко-культурный потенциал маршрута движения. Например, выявляются новые сведения об исторических событиях и памятных местах, природных и архитектурных достопримечательностях микрорайонов.

"Кроме того, прорабатывается возможность установки памятных знаков, указателей или табличек, содержащих информацию о значимых исторических фактах, оборудования досуговых площадок для детей и молодежи. Составляются карты микрозон учреждений образования и оформляются тематические стенды", - добавили в управлении по образованию.-0-