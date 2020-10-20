Исторический праздник проведут у стен "Берестья" 24 октября

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории археологического музея "Берестье" 24 октября развернется интерактивная площадка "Замок Берестейский", посвященная жизни города в XVII веке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий музеем Роман Сыч.

Мероприятие на месте городища древнего Берестья начнется примерно в 12.30. У стен музея будет воссоздан фрагмент военного лагеря. Гости смогут понаблюдать за показательными выступлениями по фехтованию и стрельбе, развлечься историческими играми и танцами. Посетителям предложат побывать на площадке экспериментальной археологии для детей и взрослых. Также будет декорирована фотозона.

"На этом месте город был до XIX века, пока его не перенесли из-за строительства крепости. Летом реконструкторы показали эпизоды жизни XIV столетия. Сейчас хотим рассказать о более позднем периоде развития Берестья. В интерактивной форме люди смогут узнать что-то новое о городе", - сказал Роман Сыч.

Особое внимание организаторы уделят истории Берестейского замка. К сожалению, до сих пор ученым не удалось обнаружить место расположения фундамента. "Благодаря картам и остаткам сохранившихся земляных укреплений замка мы приблизительно знаем, где он находился. Однако археологи еще не проводили в этих местах изыскания и не подтвердили данные. Вдоль археологического музея выложена из кирпича дорожка, символизирующая стену замка, окружностью обозначена одна из башен", - пояснил собеседник.

Известно, что Брестский детинец был обнесен высоким земляным валом, на котором располагались одна каменная и четыре деревянные башни. Между собой они соединялись двухъярусными стенами. В одной из башен были въездные ворота и часы. Берестейский замок пережил несколько осад, неоднократно разрушался.

Организаторы мероприятия - археологический музей "Берестье", фонд "Фортификация Бреста" и ГВИР "Рубеж". Инициатива поддержана и частично профинансирована по конкурсу городских идей Regeneration при участии агентства регионального развития "Дзедзіч".-0-